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01 декабря 2023 года 15:38

Рубль днем в пятницу умеренно дешевеет к доллару и евро перед выходными днями

Москва. 1 декабря. Доллар США, евро и китайский юань умеренно дорожают на Московской бирже днем в пятницу; рубль дешевеет к бивалютной корзине после завершения ключевых событий недели и перед выходными днями.

Курс доллара США составил 89,93 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 47,25 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 99,95 руб./EUR1, подорожав на 54,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 50,4 копейки, до 93,54 руб. Курс китайского юаня подрос на 7,5 копейки - до 12,56 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к основным валютам в пятницу днем после завершения ключевых событий недели и перед выходными днями. Ранее поддержку рублю оказывали налоговые платежи ноября, далее участники рынка находились в ожидании решения ОПЕК+ на тему продления ограничений на нефтедобычу. Встреча министров стран ОПЕК+ состоялась накануне, и хотя было принято решение не менять официальные квоты на добычу, Россия объявила о продлении и углублении своих действующих ограничений на экспорт, что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на уровень экспортных поступлений.

До конца 2023 года для России действует ограничение в 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года. На заседании ОПЕК+ в четверг Россия объявила, что углубит это сокращение еще на 200 тыс. б/с - до 500 тыс. б/с и продлит его на I квартал 2024 года, при этом на 300 тыс. б/с будут сокращены поставки нефти, на 200 тыс. б/с - нефтепродуктов.

Принятые решение в первую очередь направлены на снятие рисков для прохождения периода зимнего пониженного спроса, пояснил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Он заметил, что ситуацию со спросом, тем менее, в ОПЕК видят, как достаточно стабильную, наблюдается рост спроса по итогам 2023 года на 2,5 млн б/с, но констатируют риски в рамках решений, принятых центробанками, монетарными политиками некоторых стран, которые могут замедлить темпы роста экономики.

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-ноябре 2023 года сложилась в размере $62,89 за баррель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($78,32) она снизилась на 19,7%, согласно сообщению Минфина РФ.

В ноябре средняя цена нефти составила $72,84 за баррель, что выше, чем в ноябре 2022 года ($66,47 за баррель), на 9,58%.

Средняя цена на нефть North Sea Dated (Brent), по данным Минфина, в ноябре составила $83,12 за баррель. Таким образом, дисконт Urals к бенчмарку составил порядка 12,37%.

В октябре дисконт составлял порядка 10,5%, то есть в ноябре он по сравнению с октябрем вырос на 1,87 процентного пункта.

Рост дисконта произошел впервые с марта этого года.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту днем в пятницу на фоне ослабления доллара США, так как это повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $81,05 за баррель, что на 0,26% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,28% и составили $76,16 за баррель.

Инвесторы также оценивают итоги состоявшейся накануне встречи министров стран ОПЕК+, которая не стала менять официальные квоты на добычу.

При этом отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Саудовская Аравия понизит добычу на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с.

Валютная пара доллар/рубль, вероятно, удержится в текущем месяце в диапазоне 85-90 руб./$1, полагает эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ноябрь в целом оказался успешным для рубля. Обязательная реализация валютной выручки пока остается его ключевой поддержкой: представители ЦБ в четверг подтвердили, что в ноябре крупнейшие экспортеры продолжили наращивать продажи валюты. Хотя ухудшение ситуации на рынке нефти, наблюдаемое последнее время, и заставляет ожидать сокращения поступлений от экспортеров в декабре, этот фактор продолжит способствовать крепости рубля и в новом месяце. И в совокупности с высокими ставками, придавливающими спрос на валюту со стороны импортеров, по нашему мнению, удержит в декабре доллар в диапазоне 85-90 руб./$1, - пишет аналитик в обзоре. - В пятницу же на валютном рынке вероятно снижение волатильности с тенденцией к некоторому восстановлению позиций рубля. Участники рынка, по моему мнению, перейдут к ожиданию сигналов с внешних рынков, но несколько сократят открытые позиции в валютах перед выходными. Целевым на день видится диапазон 88,5-89,5 руб./$1".

Актуальным торговым диапазоном для котировок нефти марки Brent на ближайшее время остается $77-84 за баррель, считает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов.

"Главным событием четверга стало заседание ОПЕК+. Формально картель не принял решение о сокращении добычи, но это сделали несколько стран в добровольном порядке. Всего в 1К24 будет добываться нефти на 2,2 млн баррелей в сутки меньше ранее установленных квот. Однако реальное снижение будет на 900 тыс. баррелей в сутки, поскольку Саудовская Аравия ранее уже добровольно снизила добычу на 1 млн б/с, а Россия обязалась уменьшить поставки нефти на мировой рынок на 300 тыс. б/с. По новым планам Россия снизит еще и экспорт нефтепродуктов на 200 тыс. б/с, что пойдет на пользу внутреннему рынку топлива, - отмечает эксперт в обзоре. - Несмотря на позитивный исход заседания ОПЕК+, нефть после оглашения решения снизилась. Это можно было бы объяснить фиксацией прибыли по факту состоявшегося события, но утром в пятницу нефть пока расти не хочет. В последнее время нефть в целом демонстрирует явную слабость, не реагируя на позитивное для нее ослабление курса доллара на мировой арене, так что решение нефтяного картеля, возможно, лишь не допустит более сильной просадки нефтяных котировок. Пока для нефти марки Brent актуальным остается коридор $77-84 за баррель".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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