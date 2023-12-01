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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк "Синара" сохраняет прогнозную цену акций Walt Disney на уровне $120
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01 декабря 2023 года 16:21
Инвестбанк "Синара" сохраняет прогнозную цену акций Walt Disney на уровне $120
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогнозную стоимость акций Walt Disney Co. на уровне $120 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в обзоре аналитиков. "Инвестфонд Trian Fund Management объявил, что начинает борьбу за места в совете директоров Walt Disney, хотя компания отклонила предложение инвестора ввести его представителей в состав совета. Мы считаем, что сама вероятность обострения борьбы за симпатии и голоса акционеров может на какое-то время позитивно повлиять на котировки бумаг эмитента. Наша целевая цена в $120 за акцию предполагает 29%-ный потенциал роста от текущего уровня и рейтинг "покупать", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-WALT/DISNEY-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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