Инвестбанк "Синара" сохраняет прогнозную цену акций Walt Disney на уровне $120

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогнозную стоимость акций Walt Disney Co. на уровне $120 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в обзоре аналитиков.

"Инвестфонд Trian Fund Management объявил, что начинает борьбу за места в совете директоров Walt Disney, хотя компания отклонила предложение инвестора ввести его представителей в состав совета. Мы считаем, что сама вероятность обострения борьбы за симпатии и голоса акционеров может на какое-то время позитивно повлиять на котировки бумаг эмитента. Наша целевая цена в $120 за акцию предполагает 29%-ный потенциал роста от текущего уровня и рейтинг "покупать", - указывают эксперты.

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