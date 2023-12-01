Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций CK Asset и China Resources Land

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций CK Asset и China Resources Land, сообщается в обзоре аналитиков.

"China Evergrande намеревается представить очередной план реструктуризации долга до назначенного на понедельник (4 декабря) слушания в гонконгском суде. Из-за непростой ситуации на рынке недвижимости Китая вероятность банкротства остается высокой. Перспективы отрасли вызывают у нас сомнения", - отмечают эксперты.

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