Фондовые индексы США завершили ноябрь максимальным ростом более чем за год

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в четверг. Фондовые индексы крупнейших стран АТР снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром в пятницу.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в четверг: Dow Jones Industrial Average подскочил до максимума с января 2022 года, а Nasdaq Composite снизился.

Все три индекса завершили ноябрь максимальным ростом более чем за год благодаря снижению доходностей US Treasuries, ослаблению инфляции и ожиданиям уменьшения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году, отмечает Market Watch.

Ставка ФРС, возможно, уже достигла пикового уровня, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс, выступая на конференции Бреттон-Вудского комитета в Нью-Йорке в четверг.

Текущая денежно-кредитная политика является "довольно ограничительной", "возможно даже самой ограничительной за 25 лет", сказал Уильямс.

"По моим оценкам, ставка Федрезерва уже достигла пика или близка к нему", - отметил он.

Уильямс полагает, однако, что американскому ЦБ придется сохранять ограничительную политику какое-то время, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%.

Опубликованные в четверг статданные подтвердили, что инфляция в США продолжает замедляться. Согласно отчету министерства торговли страны, индекс потребительских цен (индекс PCE) вырос в октябре на 3% в годовом выражении после подъема на 3,4% месяцем ранее. Индикатор базовой инфляции (индекс PCE Core), не учитывающий динамику цен на продукты питания и энергоносители, увеличился на 3,5% против 3,7% в сентябре. Темпы роста обоих показателей совпали с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

Доходы населения США в октябре выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - также на 0,2%, сообщил в четверг Минторг.

Данные Минтруда США, тем временем, показали чуть менее значительное, чем ожидалось, увеличение количества первичных заявок на пособие по безработице в стране.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 7 тыс. - до 218 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 211 тыс., а не 209 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста до 220 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Стоимость бумаг Salesforce Inc. (SPB: CRM) подскочила на 9,4% по итогам торгов. Поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами в третьем квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль почти в шесть раз, выручку - на 11%, причем скорректированная прибыль превысила прогнозы рынка.

Акции Snowflake Inc., предоставляющей услуги облачного хранения данных, подорожали на 7,1% благодаря более сильным, чем ожидалось, результатам компании в третьем финквартале и прогнозам на четвертый финквартал.

Тем временем, котировки бумаг американских IT-гигантов снизились в четверг, что привело к падению индекса Nasdaq Composite и ограничило рост S&P 500, отмечает Market Watch.

Рыночная стоимость Nvidia Corp. (SPB: NVDA) опустилась на 2,9%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,8%, Tesla (SPB: TSLA) Inc. - на 1,7%, Meta (SPB: META) Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,5%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,2%.

Капитализация Ford Motor (SPB: F) Co. упала на 3,1%. Американский автопроизводитель опубликовал новый прогноз на 2023 год взамен предыдущего, отозванного в октябре из-за забастовки сотрудников. Ford рассчитывает получить скорректированную EBIT в размере $10-10,5 млрд в 2023 году и зафиксировать свободный денежный поток в размере $5-5,5 млрд. Предыдущий прогноз предусматривал скорректированную EBIT в размере $11-12 млрд и свободный денежный поток в $6,5-7 млрд.

Забастовка, длившаяся около шести недель, стоила Ford $1,7 млрд, из которых $1,6 млрд будут отражены в отчетности за четвертый квартал.

Акции Kroger Co. (SPB: KR) подорожали на 1,4%. Оператор сети супермаркетов увеличил чистую прибыль в третьем финквартале в 1,6 раза, однако дал осторожный прогноз на весь фингод, отметив краткосрочную экономическую напряженность.

Стоимость бумаг Walt Disney Co. (SPB: DIS) поднялась на 0,2%. Главный исполнительный директор компании Боб Айгер заявил в интервью газете The New York Times, что Disney не планирует продавать телевизионные активы, в том числе, кабельную сеть ABC. Летом Айгер дал понять, что такая возможность рассматривается.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг вырос на 520,47 пункта (1,47%) и составил 35950,89 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 17,22 пункта (0,38%) - до 4567,8 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 32,27 пункта (0,23%) и составил 14226,22 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу.

Инвесторы оценивают статданные, проявляя осторожность после существенного падения акций представителей технологического сектора в США, сообщает Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной отрасли Китая, который рассчитывает Caixin, в ноябре увеличился до 50,7 пункта по сравнению с 49,5 пункта в прошлом месяце. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительный подъем - до 49,8 пункта. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.

Несмотря на позитивные данные, китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.

Лидерами снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции автодилера Zhongsheng Group (-5,6%), девелопера New World Development Co. (-5%), ресторанной сети Haidilao International (-4,6%)

Кроме того, дешевеют бумаги интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Bilibili Inc. (SPB: BILI) - на 3,3% и 4,2% соответственно, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1%, автопроизводителя Geely - на 2,9%.

При этом повышается стоимость операторов казино Sands China (SPB: 1928) и Galaxy Entertainment Group - на 1,6% и 1,1%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,4%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:26 МСК потерял менее 0,1%.

Безработица в Японии в октябре опустилась до 2,5% по сравнению с 2,6% месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и связи страны. Это минимальный уровень за четыре месяца. При этом аналитики в среднем не ожидали изменения, по данным Trading Economics.

Производственный PMI снизился в ноябре до 48,3 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз предполагал падение до 48,1 пункта. Индекс остается ниже ключевой отметки в 50 пунктов уже шесть месяцев подряд.

Акции технологических компаний дешевеют в пятницу, в том числе Tokyo Electron - на 0,5%, Advantest и Keyence - на 1,1%, SoftBank Group - на 1,6%, Disco Corp - на 1,3%.

При этом растет цена бумаг производителя игровых консолей Nintendo (+1,3%), выпускающей потребительскую электронику Sony (+0,7%), автопроизводителей Nissan Motor и Toyota Motor (+1,4% в обоих случаях).

Рыночная стоимость Seven & I Holdings Co. подскочила на 5,2% на новости о том, что ритейлер планирует выкупить 25 млн своих акций на сумму до 110 млрд иен ($742 млн).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК упал на 1%.

При этом цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, уменьшилась на 1,1%, сталелитейной Posco - на 1,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,7%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 опустился на 0,2%.

Наиболее значительное падение показали котировки акций биофармацевтической компании Imugene (-9,1%) и производителя цветных металлов Chalice Mining (-8,2%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,1% и снизилась на аналогичную величину соответственно.

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром в пятницу после резкого снижения по итогам сессии в четверг, инвесторы продолжают оценивать итоги состоявшейся накануне встречи министров стран ОПЕК+.

Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 мск составляет $80,63 за баррель, что на 23 цента ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты упали в цене на $2,02 (2,4%), до $80,86 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 4 цента и составили $75,92 за баррель. По итогам прошлой сессии они снизились на $1,9 (2,4%) - до $75,96 за баррель.

ОПЕК+ не стала менять официальные квоты по итогам завершившегося накануне заседания, при этом отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Саудовская Аравия понизит добычу на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с.

Россия продлит и углубит свои действующие ограничения на экспорт. До конца 2023 года действует ограничение в 300 тыс. б/с на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года. Власти РФ объявили, что страна увеличит это сокращение еще на 200 тыс. б/с - до 500 тыс. б/с и продлит его на I квартал 2024 года, при этом на 300 тыс. б/с будут снижены поставки нефти, на 200 тыс. б/с - нефтепродуктов.

"Поначалу цены на нефть подскочили на новости о продлении и углублении сокращений нефтедобычи, однако инвесторы беспокоятся по поводу соблюдения странами ОПЕК условий сделки, а также по поводу роста мирового спроса на топливо", - написал директор по стратегии в U.S. Bank Asset Management Group Роб Хейуорт.