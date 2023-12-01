"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 7600 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования до 2 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5%, сообщается в материале аналитиков.

Эксперты ожидают позитивную динамику котировок акций эмитента в ближайшие две недели на фоне объявленных дивидендов и скорой даты отсечки для их получения, а также на ожиданиях рекордной отчетности за третий квартал текущего года.

К рискам аналитики относят снижение цен на нефть и укрепление рубля.

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