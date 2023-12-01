Рынок акций РФ утром продолжил снижение вслед за нефтью, индекс МосБиржи откатился к 3150п

Москва. 1 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил снижение цен blue chips на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (нефть Brent упала ниже $81 за баррель), хотя фондовая Европа подает позитивные сигналы. Индекс МосБиржи откатился в район 3150 пунктов во главе с бумагами "Ростелекома" (MOEX: RTKM), упавшими после отсечки на бирже дивидендов за 2022 год.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3150,7 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1107,99 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,1%.

Доллар подрос до 89,61 рубля (+0,15 рубля), в начале торгов курс опускался до 89,15 руб./$1.

Обыкновенные акции "Ростелекома" подешевели до 76,21 рубля (-6,3%), "префы" - до 69,2 рубля (-8,9%). Дивидендные выплаты компании за 2022 год составят 5,4465 рубля на акцию каждого типа.

Также подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,3%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,2%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,2% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", ожидания по квотам ОПЕК+ в целом не оправдались, в итоге упавшая нефть оказала давление на российские нефтяные акции.

Индекс МосБиржи продолжает снижение, начавшееся еще в среду. С одной стороны, рынок, возможно, захочет выкупить появившуюся просадку после двух дней падения. С другой, продажа активов в пятницу стала уже похожей на традицию - инвесторы стараются избавиться от части ценных бумаг перед выходными, чтобы избежать неожиданностей. Важных корпоративных событий или макроэкономической статистики в пятницу не ожидается. В США вечером вновь может повыситься волатильность - в 19:00 МСК ожидается выступление главы ФРС.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 3135-3180 пунктов. Учитывая сильное падение большинства бумаг в последние дни, не исключено, что в течение пятничных торгов игроки будут готовы вернуться к покупкам. Кроме этого, вчерашняя динамика бумаг Сбербанка внушает оптимизм, уровень поддержки, который располагается на уровнях 272-274 рублей, удержал их от дальнейшего падения. Однако на рынке продолжают преобладать негативные настроения, котировки нефти Brent выглядят слабо. Это будет негативно сказываться на российском рынке, считает аналитик.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, нефть накануне упала более чем на 2% после заседания ОПЕК+, где было согласовано сокращение добычи на 2 млн б/с. С другой стороны, параллельное увеличение производства нефти в США до месячного рекорда оказывает давление на рынок.

В России индекс МосБиржи остается в широком боковике - 3000-3280 пунктов, что указывает на сохранение неопределенности в краткосрочной перспективе. Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти отразилось на рубле, который ослаб на фоне уменьшения экспорта нефти России, уже снизившегося на 30%. Это снижение повлияло на доходы крупнейших нефтегазовых компаний страны по данным Центробанка.

Банк России предупредил о рисках для отечественных банков: из-за повышения ключевой ставки с 7,5% до 15% годовых они могут недополучить около 0,6 трлн рублей чистого процентного дохода в следующем году, что создает значительные сложности для российской финансовой системы, отмечает Кабаков.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ начал демонстрировать слабость, продажи накануне коснулись даже акций "Роснефти" и "Башнефти" (MOEX: BANE), несмотря на сильные отчетности компаний и дорожавшую нефть.

Главным событием четверга стало заседание ОПЕК+. Формально картель не принял решения о сокращении добычи, но это сделали несколько стран в добровольном порядке. Всего в I квартале следующего года будет добываться нефти на 2,2 млн баррелей в сутки меньше ранее установленных квот. Однако реальное снижение будет на 900 тыс. б/с, поскольку Саудовская Аравия ранее уже добровольно снизила добычу на 1 млн б/с, а Россия обязалась уменьшить поставки нефти на мировой рынок на 300 тыс. б/с. По новым планам Россия снизит еще и экспорт нефтепродуктов на 200 тыс. б/с, что пойдет на пользу внутреннему рынку топлива.

Несмотря на позитивный исход заседания ОПЕК+ нефть Brent упала ниже $81 за баррель. Это можно было бы объяснить фиксацией прибыли "по факту" состоявшегося события, но в пятницу утром нефть по-прежнему не хочет расти. Пока для нефти Brent актуальным остается коридор $77-84 за баррель, считает Антонов.

Индекс МосБиржи остается примерно посередине коридора 3000-3300 пунктов. Акции Сбербанка могут показать отскок и вернуться в восходящий тренд от конца сентября, чтобы двинутся к рубежу 300 рублей. Но для этого бумаге нужно подняться выше 280 рублей.

Антонов также отметил, что с 22 декабря в структуру основных индексов Мосбиржи войдут акции "Самолета", "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) и "Мечела" (MOEX: MTLR). В ближайшее время эти бумаги могут быть чуть лучше рынка за счет того, что их будут включать в индексные портфели. Однако среднесрочно из этого перечня интерес представляет только "Совкомфлот", считает представитель компании "Алор брокер".

В США накануне индексы акций изменились на 0,2-1,5%, завершив ноябрь максимальным ростом более чем за год благодаря снижению доходностей US Treasuries, ослаблению инфляции и ожиданиям уменьшения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году, отмечает Market Watch.

Ставка ФРС, возможно, уже достигла пикового уровня, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс, выступая на конференции Бреттон-Вудского комитета в Нью-Йорке в четверг.

Текущая денежно-кредитная политика является "довольно ограничительной", "возможно даже самой ограничительной за 25 лет", сказал Уильямс.

Уильямс полагает, однако, что американскому ЦБ придется сохранять ограничительную политику какое-то время, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%.

Опубликованные в четверг статданные подтвердили, что инфляция в США продолжает замедляться. Согласно отчету министерства торговли страны, индекс потребительских цен (индекс PCE) вырос в октябре на 3% в годовом выражении после подъема на 3,4% месяцем ранее. Индикатор базовой инфляции (индекс PCE Core), не учитывающий динамику цен на продукты питания и энергоносители, увеличился на 3,5% против 3,7% в сентябре. Темпы роста обоих показателей совпали с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,2-0,6%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,15%).

Инвесторы оценивают статданные, проявляя осторожность после существенного падения акций представителей технологического сектора в США, сообщает Trading Economics.

Производственный PMI Японии снизился в ноябре до 48,3 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз предполагал падение до 48,1 пункта. Индекс остается ниже ключевой отметки в 50 пунктов уже шесть месяцев подряд.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной отрасли Китая, который рассчитывает Caixin, в ноябре увеличился до 50,7 пункта по сравнению с 49,5 пункта в прошлом месяце. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительный подъем - до 49,8 пункта. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены сохраняют негативный настрой после резкого снижения накануне, инвесторы продолжают оценивать итоги состоявшейся накануне встречи министров стран ОПЕК+.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в пятницу составила $80,74 за баррель (-0,1% и -2,4% накануне), январская цена WTI - $75,91 за баррель (-0,1% и -2,4% в четверг).

ОПЕК+ не стала менять официальные квоты по итогам завершившегося накануне заседания, при этом отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Саудовская Аравия понизит добычу на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с.

Россия продлит и углубит свои действующие ограничения на экспорт. До конца 2023 года действует ограничение в 300 тыс. б/с на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года. Власти РФ объявили, что страна увеличит это сокращение еще на 200 тыс. б/с - до 500 тыс. б/с и продлит его на I квартал 2024 года, при этом на 300 тыс. б/с будут снижены поставки нефти, на 200 тыс. б/с - нефтепродуктов.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-4,7%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-4,2%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-3,1%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,9%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-2,7%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-2,5%).

Выросли акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+9,8%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+5,4%), ПАО "Хендерсон" (SPB: HNFG) (+4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 7,13 млрд рублей (из них 1,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 605,88 млн рублей на обыкновенные бумаги "Ростелекома" и 577,1 млн рублей на "префы" "Ростелекома").