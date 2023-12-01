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01 декабря 2023 года 11:52
Шансы на обновление индексами S&P 500 и Nasdaq годовых максимумов в декабре сохраняются - БКС Экспресс
Возможность обновления американскими фондовыми индексами S&P 500 и Nasdaq Composite годовых максимумов в текущем декабре сохраняется, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Несмотря на перекупленность рынка и нотки эйфории у покупателей, фундаментальные факторы оказывают среднесрочную поддержку. Техническая формация заточена на обновление годовых максимумов, и вопрос с пиком может быть решен уже в наступившем декабре. Так, для S&P 500 это чуть выше 4600 пунктов, а для Nasdaq Composite - немногим ниже 14450 пунктов. Более того, для продавцов есть угроза в закреплении индексов акций выше многолетних нисходящих трендовых сопротивлений, а это уже заявка на 2024 год - пойти на абсолютные максимумы в область 4800 пунктов по S&P 500", - отмечает аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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