ЕЦБ, скорее всего, в декабре снова возьмет паузу в повышении ставок - Freedom Finance Global

ЕЦБ, скорее всего, в декабре текущего года снова возьмет логичную паузу в повышении процентных ставок, но до перехода к их снижению пока очень далеко, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По данным первой оценки Eurostat, констатирует эксперт, годовая инфляция потребительских цен в еврозоне в ноябре снова замедлилась - с 2,9% до 2,4%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков, соответствует значениям июля 2021 года и уже ненамного превышает целевой уровень ЕЦБ в 2% в год. Помесячная инфляция в ноябре сменилась дефляцией в минус 0,5%, хотя в октябре инфляция еще росла по отношению к сентябрю на 0,1%.

"Причинами замедления годовой инфляции в ноябре стали большее падение цен на энергоресурсы в годовом выражении, чем в октябре (на 11,5%), а также замедление роста цен на продукты питания и услуги. Годовая инфляция в ноябре остается самой высокой среди стран еврозоны, несмотря на замедление, по-прежнему в Словакии (6,9%), Хорватии (5,5%), Австрии (4,9%), Словении (4,5%) и Эстонии (4,1%). При этом в Бельгии в ноябре продолжалась дефляция в годовом выражении, составившая минус 0,7%, а в Италии и Финляндии годовая инфляция не превысила отметки в 0,7% и 0,8% соответственно. В Германии, Литве и Португалии показатель годовой инфляции за ноябрь находился на одинаковом уровне в 2,3%", - указывает Мильчакова.

"Также были опубликованы данные рынку труда в еврозоне за октябрь, согласно которым, безработица в девятнадцати странах зоны евро ожидаемо осталась на низком уровне в 6,5% трудоспособного населения, и, соответственно, это означает, что проинфляционные тенденции в еврозоне все еще сохраняются, - пишет аналитик инвесткомпании в материале. - Мы считаем, что ЕЦБ в декабре снова возьмет логичную паузу в повышении процентных ставок, но до перехода к их снижению, на наш взгляд, пока очень далеко".

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