Давление на котировки ОФЗ может вырасти в ближайшие недели - ПСБ

Давление на котировки рублевых гособлигаций может вырасти в ближайшие недели, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Доходности ОФЗ подросли в четверг на 3-7 б.п., отыгрывая данные по дальнейшему ускорению недельной инфляции, вышедшие в среду. Это ведет к росту рисков дополнительного повышения ключевой ставки на декабрьском заседании. Кроме того, с завершением налогового периода рубль потерял часть поддержки - дальнейшее коррекционное восстановление позиций будет восприниматься инвесторами как дополнительный проинфляционный фактор накануне заседания ЦБ. В результате в ближайшее время динамика котировок госбумаг будет особенно подвержена колебаниям валютного курса, - пишет эксперт в материале. - Рекомендации для инвесторов остаются прежними. Более половины портфеля облигаций сохранять во флоатерах - на горизонте как минимум 4-5 месяцев данный портфель обеспечит высокую доходность. На бумаги с фиксированной ставкой пока рекомендуем аллоцировать до 30% портфеля (корпоративные выпуски срочностью до 3 лет), что, с одной стороны, позволяет отыграть идею снижения ставки в следующего году, с другой - ограничит размер потенциальных процентных рисков. При этом рекомендуем дождаться итогов заседания ЦБ 15 декабря, по итогам которого принимать решение об увеличении доли классических бумаг".

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