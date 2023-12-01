Актуальный диапазон нефтяных цен на ближайшее время - $77-84/барр. - "Алор Брокер"

Актуальным торговым диапазоном для котировок нефти марки Brent на ближайшее время остается $77-84 за баррель, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Главным событием четверга стало заседание ОПЕК+. Формально картель не принял решение о сокращении добычи, но это сделали несколько стран в добровольном порядке. Всего в 1К24 будет добываться нефти на 2,2 млн баррелей в сутки меньше ранее установленных квот. Однако реальное снижение будет на 900 тыс. баррелей в сутки, поскольку Саудовская Аравия ранее уже добровольно снизила добычу на 1 млн б/с, а Россия обязалась уменьшить поставки нефти на мировой рынок на 300 тыс. б/с. По новым планам Россия снизит еще и экспорт нефтепродуктов на 200 тыс. б/с, что пойдет на пользу внутреннему рынку топлива, - отмечает эксперт в обзоре. - Несмотря на позитивный исход заседания ОПЕК+, нефть после оглашения решения снизилась. Это можно было бы объяснить фиксацией прибыли по факту состоявшегося события, но утром в пятницу нефть пока расти не хочет. В последнее время нефть в целом демонстрирует явную слабость, не реагируя на позитивное для нее ослабление курса доллара на мировой арене, так что решение нефтяного картеля, возможно, лишь не допустит более сильной просадки нефтяных котировок. Пока для нефти марки Brent актуальным остается коридор $77-84 за баррель".

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