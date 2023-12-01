Рубль, вероятно, удержится в декабре в диапазоне 85-90 руб./$1 - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, вероятно, удержится в текущем месяце в диапазоне 85-90 руб./$1, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ноябрь в целом оказался успешным для рубля. Обязательная реализация валютной выручки пока остается его ключевой поддержкой: представители ЦБ в четверг подтвердили, что в ноябре крупнейшие экспортеры продолжили наращивать продажи валюты. Хотя ухудшение ситуации на рынке нефти, наблюдаемое последнее время, и заставляет ожидать сокращения поступлений от экспортеров в декабре, этот фактор продолжит способствовать крепости рубля и в новом месяце. И в совокупности с высокими ставками, придавливающими спрос на валюту со стороны импортеров, по нашему мнению, удержит в декабре доллар в диапазоне 85-90 руб./$1, - пишет аналитик в обзоре. - В пятницу же на валютном рынке вероятно снижение волатильности с тенденцией к некоторому восстановлению позиций рубля. Участники рынка, по моему мнению, перейдут к ожиданию сигналов с внешних рынков, но несколько сократят открытые позиции в валютах перед выходными. Целевым на день видится диапазон 88,5-89,5 руб./$1".

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