Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 1 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в четверг: Dow Jones Industrial Average подскочил до максимума с января 2022 года, а Nasdaq Composite снизился. Все три индекса завершили ноябрь максимальным ростом более чем за год благодаря снижению доходностей US Treasuries, ослаблению инфляции и ожиданиям уменьшения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в следующем году.

Ставка ФРС, возможно, уже достигла пикового уровня, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс, выступая на конференции Бреттон-Вудского комитета в Нью-Йорке в четверг. Текущая денежно-кредитная политика является "довольно ограничительной", "возможно даже самой ограничительной за 25 лет", сказал Уильямс. "По моим оценкам, ставка Федрезерва уже достигла пика или близка к нему", - отметил он. Уильямс полагает, однако, что американскому ЦБ придется сохранять ограничительную политику какое-то время, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%.

Опубликованные в четверг статданные подтвердили, что инфляция в США продолжает замедляться. Согласно отчету министерства торговли страны, индекс потребительских цен (индекс PCE) вырос в октябре на 3% в годовом выражении после подъема на 3,4% месяцем ранее. Индикатор базовой инфляции (индекс PCE Core), не учитывающий динамику цен на продукты питания и энергоносители, увеличился на 3,5% против 3,7% в сентябре. Темпы роста обоих показателей совпали с ожиданиями экспертов.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу. Инвесторы оценивают статданные, проявляя осторожность после существенного падения акций представителей технологического сектора в США. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной отрасли Китая, который рассчитывает Caixin, в ноябре увеличился до 50,7 пункта по сравнению с 49,5 пункта в прошлом месяце. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительный подъем - до 49,8 пункта. Несмотря на позитивные данные, китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.

Японский индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов 0,17%. Безработица в Японии в октябре опустилась до 2,5% по сравнению с 2,6% месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и связи страны. Это минимальный уровень за четыре месяца. При этом аналитики в среднем не ожидали изменения. Производственный PMI снизился в ноябре до 48,3 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз предполагал падение до 48,1 пункта. Индекс остается ниже ключевой отметки в 50 пунктов уже шесть месяцев подряд. Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК упал на 1%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 снизился на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром в пятницу после резкого снижения по итогам сессии в четверг, инвесторы продолжают оценивать итоги состоявшейся накануне встречи министров стран ОПЕК+. Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $80,68 за баррель, что на 18 центов ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты упали в цене на 2,4%, до $80,86 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 4 цента и составили $75,92 за баррель. По итогам прошлой сессии они снизились на 2,4% - до $75,96 за баррель.

ОПЕК+ не стала менять официальные квоты по итогам завершившегося накануне заседания, при этом отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в I квартале 2024 года. Саудовская Аравия понизит добычу на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с. Россия продлит и углубит свои действующие ограничения на экспорт. До конца 2023 года действует ограничение в 300 тыс. б/с на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года. Власти РФ объявили, что страна увеличит это сокращение еще на 200 тыс. б/с - до 500 тыс. б/с и продлит его на I квартал 2024 года, при этом на 300 тыс. б/с будут снижены поставки нефти, на 200 тыс. б/с - нефтепродуктов.

"Поначалу цены на нефть подскочили на новости о продлении и углублении сокращений нефтедобычи, однако инвесторы беспокоятся по поводу соблюдения странами ОПЕК условий сделки, а также по поводу роста мирового спроса на топливо", - написал директор по стратегии в U.S. Bank Asset Management Group Роб Хейуорт.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 30 ноября выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,303 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,025 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,06% и составил 105,65 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,03%, опустившись до 864,77 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России-001Р-10" (+0,74%), "Почта России БО-002P-03" (+0,27%) и "ГК Самолет БО-П11" (+0,18%), а в лидерах снижения - облигации "Сегежа Групп-002P-01R" (-0,8%), "РЖД-001P-16R" (-0,5%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк завершил размещение 3-летних облигаций серии 002Р-25 объемом 11 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 23 ноября. При открытии книги заявок ориентир составлял 13,25-13,35% годовых, а объем размещения - не менее 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 13,92% годовых. Купоны квартальные.

ВЭБ завершил размещение "зеленых" облигаций серии ПБО-002Р-39 со сроком обращения 6,5 лет объемом 40 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск с переменным купоном прошел 22 ноября. Спрос на выпуск превысил 135 млрд рублей. По итогам сбора заявок спред к RUONIA был установлен в размере 1,45% годовых.

ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 003Р-03 с офертой через 2,5 года объемом 10 млрд рублей на уровне 12,9% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 13,54% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 30 ноября. При открытии книги заявок ориентир составлял не выше 13,1% годовых, а объем размещения - не менее 5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 5 декабря.

ООО "Фармфорвард" 5 декабря начнет размещение 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опционы) в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го и 24-го купонов. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) в первой половине декабря планирует провести сбор заявок на 7-летние облигации серии 001P-06 с офертой через 2 года объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере не выше 13,7% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 14,42% годовых. Купоны квартальные.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 3-го купона облигаций серии 01Р-28R на уровне 15,96% годовых. Корпорация разместила 7-летние бонды с привязкой к RUONIA объемом 45 млрд рублей в начале октября 2023 года. Размер спреда к RUONIA установлен на уровне 1,2% годовых. Купоны ежемесячные.

ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) установила ставку 5-го купона облигаций 1-й серии на уровне 18% годовых. РЭО разместил выпуск на 1,6 млрд рублей в январе 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 30-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны квартальные. Дата погашения выпуска - 17 декабря 2032 года; начиная с 7-го купона предусмотрена амортизация - ежеквартально по 3% от номинала.

АО "ПО "Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова" (УОМЗ) установило ставку 7-9-го купонов облигаций серии БО-П02 на уровне 0,1% годовых. УОМЗ разместил 10-летний выпуск на 1,5 млрд рублей в декабре 2020 года по ставке полугодового купона 7,4% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 18 декабря, агент по приобретению - Новикомбанк. Период предъявления бумаг к оферте - с 7 по 13 декабря.

ПАО "Сегежа групп" (MOEX: SGZH) выкупило в рамках оферты 7 млн 679,590 тыс. облигаций серии 002P-04R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 8,2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 93,65% займа. Выпуск 15-летних облигаций на 7 млрд рублей компания разместила в мае 2022 года по ставке квартального купона 11% годовых до оферты с исполнением 30 ноября 2023 года. В июне 2022 года эмитент доразместил выпуск на 1,2 млрд рублей, в результате объем займа в обращении составляет 8,2 млрд рублей. Ставка текущего купона до следующей оферты в мае 2025 года - 15% годовых.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) выкупила в рамках оферты 4 млн 107,638 тыс. облигаций серии 001Р-18 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 82,15% займа. Десятилетний выпуск на 5 млрд рублей компания разместила в марте 2021 года по ставке квартального купона 6,9% годовых. Ставка текущего купона до оферты через год - 13,6% годовых.