Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых сигналов к движению

Москва. 1 декабря. Доллар США и юань чуть снижаются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен в условиях отсутствия заметных сигналов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,39 руб./$1 (-6,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 80,81 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,8 коп. - до 12,481 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен после снижения накануне в условиях отсутствия новых сигналов к движению. Мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, нефтяные котировки немного снижаются на новостях о решении ряда стран ОПЕК+ сократить добычу в первом квартале 2024 года.

Сокращение добычи рядом стран ОПЕК+ в первом квартале 2024 года составит 2,2 млн б/с, оно необходимо для достижения баланса на нефтяном рынке в период сезонного снижения спроса, сообщил накануне вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" по итогам заседания ОПЕК+.

"Те решения, которые были приняты, они в первую очередь направлены на снятие рисков для прохождения периода низкого спроса", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что страны-участницы альянса продолжат следить за ситуацией на нефтяном рынке.

Новак также отметил, что Россия, Саудовская Аравия в полном объеме выполняют все свои обязательства, как и другие страны, взявшие на себя обязательства по добровольным сокращениям.

Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на 300 тыс. баррелей в сутки еще на 200 тыс. б/с, чтобы достичь 500 тыс. б/с, и продлит это добровольное сокращение поставок до конца I квартала 2024 года в координации с некоторыми странами ОПЕК+.

Это сокращение будет рассчитано на основе среднего уровня экспорта за май и июнь 2023 года и составит 300 тыс. баррелей в сутки нефти и 200 тыс. баррелей в сутки нефтепродуктов. В дальнейшем для поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно возвращены на рынок - темпом, зависящим от рыночной конъюнктуры.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $80,56 за баррель, что на 0,36% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $75,82 за баррель, что на 0,18% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в четверг: Dow Jones Industrial Average подскочил до максимума с января 2022 года, а Nasdaq Composite снизился.

Все три индекса завершили ноябрь максимальным ростом более чем за год благодаря снижению доходностей US Treasuries, ослаблению инфляции и ожиданиям уменьшения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году, отмечает Market Watch.

Ставка ФРС, возможно, уже достигла пикового уровня, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс, выступая на конференции Бреттон-Вудского комитета в Нью-Йорке в четверг.

Текущая денежно-кредитная политика является "довольно ограничительной", "возможно даже самой ограничительной за 25 лет", сказал Уильямс.

"По моим оценкам, ставка Федрезерва уже достигла пика или близка к нему", - отметил он.

Уильямс полагает, однако, что американскому ЦБ придется сохранять ограничительную политику какое-то время, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%.

Опубликованные в четверг статданные подтвердили, что инфляция в США продолжает замедляться.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 0,01%, китайский CSI300 снижается на 0,91%, гонконгский Hang Seng - на 0,68%, южнокорейский Kospi - на 1,04%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,28%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,08%.