.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером усилил снижение к доллару и почти не изменился к евро с учетом их динамики на глобальном рынке
.
ГЛАВНОЕ
В октябре промпроизводство в РФ выросло на 5,3%
Рост промпроизводства в РФ в октябре замедлился до 5,3% после 5,6% в сентябре, сообщил Росстат. Данные совпали с прогнозами аналитиков. В январе-октябре промпроизводство увеличилось на 3,5%
 
ВВП РФ в октябре вырос на 5,0%, за январь-октябрь - на 3,2% - Минэкономразвития
Рост ВВП РФ в октябре 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составил 5,0% в годовом сравнении после повышения на 5,6% в сентябре, на 5,5% в августе, на 5,2% в июле, 5,7% в июне, на 5,8% в мае, на 3,6% в апреле, снижения на 0,7% в марте, спада на...
 
Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина
Кризис на российском топливном рынке, который вынудил правительство прибегнуть к временному запрету на экспорт нефтепродуктов, вызвали неправильные шаги в налоговой политике, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Большое влияние на деятельность...
 
Эксперты оценили динамику авторынка в 2024 году
Рынок новых легковых автомобилей в России в 2024 году может составить от 900 тыс. до 1,48 млн машин. Такой прогноз представил "Ведомостям" исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов. В агентстве просчитали три...
 
30 ноября 2023 года 19:50

Рубль вечером усилил снижение к доллару и почти не изменился к евро с учетом их динамики на глобальном рынке

Москва. 30 ноября. Доллар США вырос, евро перешел к незначительному снижению на Московской бирже по итогам торгов четверга; рубль подешевел к бивалютной корзине в ожидании деталей решения ОПЕК+ на тему продления ограничений на нефтедобычу и с учетом снижения интереса инвесторов к риску с учетом опасения возможного продолжения повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) после выхода в США свежих данных макроэкономической статистики.

Курс доллара США составил 89,45 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 190,25 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97,4 руб./EUR1, подорожав на 7 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 52,79 копейки, до 93,03 руб. Курс китайского юаня вырос на 8,2 копейки - до 12,49 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снизился к основным валютам по итогам четверга с учетом ухудшения интереса глобальных инвесторов к риску и ребалансировки позиций в последний день месяца. Доллар уверенно растет к большинству мировых валют, в том числе, к евро на последних заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС) и после выхода свежих данных макростатистики. Они подтвердили, что инфляция в США продолжает замедляться, однако не столь быстро, чтобы можно было исключить дальнейшее повышение процентных ставок.

Согласно отчету министерства торговли страны, индекс потребительских цен (индекс PCE) вырос в октябре на 3% в годовом выражении после подъема на 3,4% месяцем ранее. Индикатор базовой инфляции (индекс PCE Core), не учитывающий динамику цен на продукты питания и энергоносители, увеличился на 3,5% против 3,7% в сентябре. Темпы роста обоих показателей совпали с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

Доходы населения США в октябре выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - также на 0,2%, сообщил в четверг Минторг.

Траектория процентных ставок ФРС достигла удачной точки и в зависимости от ситуации в экономике может двинуться в любую сторону, заявила в среду президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер.

При этом экономика может меняться непредсказуемо, полагает она, и в этом случае "денежно-кредитная политика должна быть гибкой, надлежащим образом отвечать меняющимся перспективам и согласовываться с рисками для реализации обеих частей нашего двойного мандата (обеспечение ценовой стабильности и максимально устойчивой занятости - ИФ)".

"На мой взгляд, текущий уровень базовой ставки вполне позволяет достичь этих целей", - сказала она в ходе выступления в Университете Лойола Чикаго.

Между тем президент ФРБ Ричмонда Том Баркин считает, что Федрезерв еще может повысить ставки. Отвечая накануне на вопрос о возможности их очередного подъема, он заявил, что этого не исключает.

Баркин также отметил, что скептически относится к тезису о плавном движении инфляции к целевым 2%. "Я абсолютно за. Было бы здорово, если бы она снизилась [до этого уровня]. Но я по-прежнему в числе тех, кто еще сомневается на этот счет", - сказал глава ФРБ Ричмонда на мероприятии телеканала CNBC.

Базовая процентная ставка в США, возможно, уже достигла пикового уровня, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс.

Текущая денежно-кредитная политика является "довольно ограничительной", "возможно даже самой ограничительной за 25 лет", сказал Уильямс, выступая на конференции Бреттон-Вудского комитета в Нью-Йорке в четверг. "По моим оценкам, ставка ФРС уже достигла пика или близка к нему", - приводит его слова Market Watch.

Уильямс полагает, что Федрезерву нужно будет сохранять ограничительную политику какое-то время, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%. "Будущее остается крайней неопределенным, и решения ФРС будут зависеть от дальнейших данных", - сказал он.

Если ценовое давление и дисбалансы в экономике останутся более устойчивыми, чем ожидается, "может потребоваться дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики", добавил Уильямс.

Крупнейшие экспортеры в ноябре 2023 года продолжили наращивать продажу валютной выручки, объем уже превысил октябрьский уровень, когда было продано валюты на $12,5 млрд, сообщила журналистам директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

"Чистые продажи иностранной валюты 39 крупнейшими экспортерами повысились в октябре на 36% относительно предыдущего месяца - до $12,5 млрд, с начала ноября чистые продажи уже превысили этот уровень", - сказала Данилова.

Ранее сообщалось, что объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами в октябре увеличился до $12,5 млрд c $9,2 млрд в сентябре и $7,2 млрд в августе.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин, в четверг рубль показал снижение к доллару, евро и юаню, причем более заметный рост доллара может быть связан с фактором усиления индекса доллара на мировом валютном рынке. При этом локальное повышение цен на нефть не оказало значимого влияния на поведение российской валюты.

"Видно, что во второй половине ноября рубль несколько сессий подряд показывает умеренно негативную динамику против ключевых валют. Можно сказать, что после активного укрепления в октябре и в первой половине ноября пришла фаза стабилизации курса рубля. Активности продажи валюты от экспортеров в конце ноября было недостаточно для поддержки тренда на дальнейшее укрепление российской валюты. Не в пользу укрепления рубля играет повышенный внутренний спрос на валюту, который характерен для конца года. В декабре можно ждать снижения поступления валютной выручки на 10-15% относительно уровней, которые были в октябре-ноябре. Следовательно, дальнейшего усиления курса рубля в ближайший месяц мы, скорее всего, не увидим", - отмечает Потавин.

"В четверг пара "доллар-рубль" торговалась в диапазоне 88,35-89,6 руб./$1 без выраженной динамики. Окончание периода налоговых платежей, пришедшегося на 28 ноября, спровоцировало некоторый рост курса доллара США, однако уже со следующего дня курс национальной валюты постепенно укрепился. В четверг доллар подрос, в пятницу возможно продолжение его постепенного роста выше значения 89 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке директор казначейства Инбанка Сергей Черняков.

На нефтяном рынке цены вечером в четверг начали корректироваться вниз, Brent не удержала рубеж $84 за баррель. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 19:40 МСК в четверг составила $80,44 за баррель, что на 2,41% ниже предыдущего закрытия, январская цена WTI - $75,56 за баррель (-2,99% к предыдущему закрытию).

Страны-участницы ОПЕК+ достигли консенсуса о дополнительном снижении квот на добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, при этом Саудовская Аравия продлит свои добровольные ограничения по добыче на 1 млн б/с, сообщило агентство Bloomberg.

Саудовская Аравия, как ожидается, продлит добровольные ограничения по добыче нефти на 1 млн б/с, Россия - снизит ее еще на 500 тыс. б/с, а ряд других стран ОПЕК+ - еще на 500 тыс. б/с, сообщил "Интерфаксу" один из делегатов детали обсуждаемого плана альянса.

Бразилия присоединится к участникам соглашения ОПЕК+ с января 2024 года, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций альянса.

Кроме того, в четверг стало известно, что "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) возобновил на морском терминале отгрузки нефти после остановки из-за неблагоприятных погодных условий.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 декабря на 30,22 копейки, до 88,5819 руб./$1, и уменьшил курс евро на 76,76 копейки, до 96,8827 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг уменьшился на 24,25 копейки по отношению к среде и составил 88,6031 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 4,88 копейки и составил 88,7624 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 271,007 млн, из которых $325,952 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $945,055 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 79,77 копейки, до 96,8719 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 59,79 копейки, до 96,9902 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR524,756 млн, из которых EUR143,338 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR381,418 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 ноября уменьшилась на 14 базисных пунктов - до 15,06% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг относительно среды на 7 базисных пунктов - до 14,84% годовых, на 3 месяца - повысилась на 4 базисных пункта, до 13,49% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 11,12% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 ноября 2023 года 19:45
Рынок акций РФ в четверг просел к 3165п по индексу МосБиржи во главе с металлургами и финкомпаниями
Москва. 30 ноября. Рынок акций РФ в четверг снизился под давлением продаж в конце месяца, несмотря на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и подросшую нефть на ожиданиях дополнительного сокращения ОПЕК+ квот на добычу. Индекс МосБиржи откатился в район 3165 пунктов во главе с бумагами металлургов и финкомпаний, индекс РТС упал к 1115 пунктам на фоне ослабления рубля.    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 19:01
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Salesforce до $285
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Salesforce Inc. с $250 до $285 за бумагу, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании. "Salesforce представила сильные результаты по итогам третьего квартала 2024 финансового года и дала оптимистичные прогнозы до...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 18:41
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Аэрофлота
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Аэрофлота" с целевой ценой 54 рубля за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Аэрофлот" опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3К23 и 9 месяцев 2023 года. "Третий квартал является высоким "сезонным" для "Аэрофлота", что...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 18:23
Банк России получил новый аргумент для повышения ключевой ставки - Freedom Finance Global
Банк России получил новый аргумент для повышения ключевой ставки, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, допуская ее повышение в декабре еще на 100-200 б.п. Согласно данным Росстата, инфляция в России с 21 по 27 ноября ускорилась с 0,2% до 0,33% и 0,23% двумя неделями ранее....    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 18:00
Группа Самолет - фаворит в строительном секторе РФ - "Мои Инвестиции"
Группа "Самолет" является фаворитом в строительном секторе РФ, отмечается в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции". Спрос на недвижимость в августе-октябре 2023 года обновил рекордный уровень, констатируют эксперты Мария Колбина и Николай Ковалев. Они связывают ажиотажный спрос с...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 17:26
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций РусГидро
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" с целевой ценой 0,92 руб. за штуку и потенциалом роста 11,7% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Юшковой. Компания "Русгидро" опубликовала отчет по МСФО за III квартал 2023 года и 9 месяцев 2023...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 16:59
"Цифра Брокер" повышает целевую цену акций X5 до 2600 руб
Аналитики "Цифра Брокера" повышают целевую цену акций X5 Retail Group до 2600 руб. за штуку, подтверждая рекомендацию "покупать", отмечается в аналитическом материале. "Мы скорректировали наши годовые прогнозы по X5 Group на фоне позитивных квартальных результатов, повысив оценку годового...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 16:27
Ускорение инфляции в РФ повышает вероятность ужесточения ДКП в декабре этого года - Райффайзенбанк
Ускорение инфляции повышает вероятность ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России в декабре этого года, говорится в комментарии Райффайзенбанка. "По нашим оценкам, основанным на недельных данных Росстата, инфляция достигла 7,5% г./г. на неделе к 27 ноября, - констатируют эксперты...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 15:56
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций РусАла и "продавать" - для бумаг Норникеля
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "РусАла" с целевой ценой 42,8 руб. и "продавать" - для бумаг "Норильского никеля" с целью 13463 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. "Будучи преимущественно экспортерами, "РусАл" и "Норникель" стали одними...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 15:40
Рубль днем немного дешевеет к доллару и подрастает к евро с учетом их динамики на глобальном рынке
Москва. 30 ноября. Доллар США немного дорожает, евро, напротив, снижается на Московской бирже днем в четверг; рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании решения ОПЕК+ на тему продления ограничений на нефтедобычу.    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 15:33
Дивдоходность "префов" Башнефти может составить от 15% до 16,4% по итогам 2023 года - "Газпромбанк Инвестиции"
Дивидендная доходность привилегированных акций "Башнефти" может составить от 15 до 16,4% по итогам 2023 года, полагают аналитики "Газпромбанк Инвестиций". Дивиденды будут выплачены, согласно их оценкам, в размере от 260 до 285 рублей на акцию. Ранее "Башнефть" опубликовала финансовую отчетность по...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 15:11
"КИТ Финанс Брокер" повысил прогнозную цену акций Роснефти до 650 руб
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" повысили прогнозную цену акций "Роснефти" до 650 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Роснефть" опубликовала финансовые результаты за III кв. 2023 года по МСФО. Выручка увеличилась на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 343...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 14:44
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Башнефти с целью 3000 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Башнефти" с целью 3000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,3%, стоп-приказ: 2260 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Согласно отчету компании по МСФО за 9...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 14:23
Дивидендная доходность акций Транснефти может составить 14,5% за 2023 год - ПСБ
Дивидендная доходность акций "Транснефти" может составить 14,5% по итогам 2023 года, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Выручка "Транснефти" в 3К23 выросла на 17%, чистая прибыль составила 63,8 млрд руб., что в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 14:02
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ConocoPhillips с целью $125,5
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ConocoPhillips с целью $125,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,12%, стоп-приказ: $109,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Суммарный объем дивидендов и средств,...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.