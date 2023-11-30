Рынок акций РФ в четверг просел к 3165п по индексу МосБиржи во главе с металлургами и финкомпаниями

Москва. 30 ноября. Рынок акций РФ в четверг снизился под давлением продаж в конце месяца, несмотря на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и подросшую нефть на ожиданиях дополнительного сокращения ОПЕК+ квот на добычу. Индекс МосБиржи откатился в район 3165 пунктов во главе с бумагами металлургов и финкомпаний, индекс РТС упал к 1115 пунктам на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3165,79 пункта (-0,2%, в течение торгов индекс опускался ниже 3150 пунктов), индекс РТС - 1115,01 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,4%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 89,45 рубля (+0,9 рубля).

В ноябре индекс МосБиржи потерял 1,1%, индекс РТС прибавил 3,3% на фоне снижения доллара на 3,95 рубля.

Подешевели в четверг акции "АЛРОСА" (-2,4%), "НЛМК" (-2,1%), "Северстали" (-1,6%), "МТС" (-1,6%), ПАО "Полюс" (-1,6%), "Яндекса" (-1,5%), Polymetal (-1,4%), расписки OZON (-1,4%), TCS Group (-1,3%), бумаги "Московской биржи" (-1,2%), ОК "Русал" (-1,1%), "Норникеля" (-1%), "Аэрофлота" (-0,9%), ВТБ (-0,9%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,4% "префы"), "Магнита" (-0,2%).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Газпром нефти" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Газпрома" (+0,4%), "Роснефти" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в III квартале составила 467 млрд руб., сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 397 млрд руб. За 9 месяцев чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", выросла в 1,8 раза год к году, до 1,071 трлн руб., что преимущественно объясняется ростом EBITDA (+19,3%, до 2,403 трлн руб.).

Выручка "Роснефти" с начала года составила 6,612 трлн руб., что на 8,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в результате снижения цен на нефть. При этом выручка за третий квартал увеличилась на 33,3% квартал к кварталу, достигнув 2,732 трлн руб.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, индекс МосБиржи в четверг несколько раз упирался в зону поддержки вблизи 3150 пунктов, рынок в целом выглядел слабо, несмотря на ценовой оптимизм в нефти и переход рубля к ослаблению.

Напряженное ожидание итогов заседания ОПЕК+ и рост вероятности повышения ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ РФ после выхода данных об ускорении недельной инфляции обусловили желание части инвесторов зафиксировать прибыль. Внешний фон был позитивным, хотя статистика дня оказалась неоднозначной. Индексы PMI в производстве и секторе услуг Китая за ноябрь вышли хуже ожиданий. Потребительские цены в еврозоне в ноябре, по предварительным данным, замедлились до 2,4% г/г после октябрьских 2,9% (аналитики ждали замедления показателя до 2,7%), отметил эксперт.

В конце недели инвесторы будут ждать выступлений глав ФРС и ЕЦБ; будут опубликованы ноябрьские производственные индексы PMI в России, КНР (от Caixin), еврозоне и США. Прогноз по индексу МосБиржи на 1 декабря - 3100-3225 пунктов, считает Бахтин.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, российский фондовый рынок в конце ноября опасался идти вверх.

Весь торговый день инвесторы ждали информации из ОПЕК+. Американские СМИ сообщили о том, что с января 2024 года нефтяной альянс может увеличить квоту на сокращение добычи до 2 млн б/с, причем на 1 млн б/с добычу по-прежнему будет сокращать Саудовская Аравия, но официального подтверждения такой информации пока не поступило. Тем не менее, нефть Brent в четверг поднималась выше $84 за баррель на слухах о новом сокращении добычи ОПЕК+.

Лидерами роста в четверг выступили обыкновенные акции ПАО "ФСК-Россети" (+3,4%), возможно, в связи с появившимися в СМИ сообщениями о том, что Минэнерго РФ планирует запретить властям регионов управлять электросетевыми компаниями и потребовать передать свои пакеты акций в управление "Россетям", отметила Мильчакова. Среди лидеров снижения оказались депозитарные расписки "ЦИАНа" (-5,9%), скорее всего, на прогнозе руководства компании о том, что в 2024 году рынок вторичного жилья может упасть на 10-12%, полагает аналитик.

"Ожидаем, что в пятницу индекс МосБиржи может двигаться в коридоре 3100-3200 пунктов. Пара USD/RUB может провести торги в интервале 88-90 руб./$1", - заключила Мильчакова.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков отмечает, что бумаги "Роснефти" просели по факту выхода сильной финансовой отчетности. Рост EBITDA компании обусловлен сокращением операционных расходов и повышением эффективности. Как минимум, можно рассчитывать на увеличение дивидендов "Роснефти" по сравнению с выплатами за 2022 год, считает аналитик.

"Инарктика" (-1,5%, до 888 рублей) завершила процесс вторичного размещения акций по цене 900 руб. за бумагу. Было привлечено 3 млрд руб. средств от более 13 тыс. новых инвесторов, доля акций в свободном обращении составила 17,8%, отметил Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций входит в декабрь с умеренно негативными сигналами.

В ноябре индекс МосБиржи не смог развить повышение и обновить октябрьский пик 3283 пункта. Индикатор РТС благодаря укреплению рубля, напротив, поднялся до самого высокого уровня с ноября 2022 года и прибавил чуть более 3%. Российскому рынку в ноябре в целом не хватало масштабных драйверов движения, хотя за месяц список дивидендных историй пополнили "Новабев Групп", "Роснефть", "Совкомфлот", "Татнефть", "Магнит", "Газпром нефть", "ФосАгро", "Норникель" (компания также объявила о сплите акций). Средняя дивидендная доходность по большинству эмитентов, однако, не превысила 6,5%, а исключением стала "Газпром нефть", выплаты которой должны принести 9,5%, отмечает аналитик.

В четверг акции "Распадской" и "Мечела" вернулись к росту, вероятно, на фоне данных Росстата об увеличении добычи угля России в октябре до максимума с начала года (38 млн тонн). Акции ряда компаний в конце ноября поддерживали дивидендные ожидания: в декабре закроются дивидендные реестры "ЛУКОЙЛа", "ФосАгро", "Новабев Групп", "Норникеля", "Инарктики" и "Газпром нефти". До января с дивидендами продолжат торговаться "Совкомфлот", "Магнит", "Татнефть" и "Роснефть", что может оказывать поддержку котировкам указанных эмитентов.

Фьючерсы на нефть Brent и WTI в четверг выросли, но затем скорректировались от ближайших сопротивлений $84,6 и $80 за баррель соответственно, несмотря на сообщения о достижении договоренности ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи в ближайшие месяцы в совокупном объеме 2 млн б/с (на 1 млн б/с сократит добычу Саудовская Аравия, на 500 тыс. б/с - Россия и на 500 тыс. б/с - остальные страны). В моменте новость не вызвала у рынка значительного оптимизма: очевидно, инвесторы надеялись на более существенные объемы сокращения и в условиях неопределенных перспектив спроса все еще не готовы делать ставки на рост нефти. За ноябрь котировки Brent потеряли около 4,5%, отмечает Кожухова.

В декабре у западных акций остаются нереализованные потенциалы развития роста, но с учетом недавней неуверенности покупателей нельзя исключать краткосрочной фиксации прибыли у локальных максимумов. Индексы МосБиржи и РТС закрыли четверг в "минусе" и подали умеренно негативные сигналы, завершив ноябрь ниже поддержек 3190 и 1120 пунктов. Фундаментально росту индекса МосБиржи в декабре по-прежнему может мешать потенциальное укрепление рубля и ограниченная дивидендная доходность эмитентов за 9 месяцев 2023 года. Настроения в РФ в целом при этом можно назвать спокойными: рынок выглядит готовым к новой волне повышения при появлении значимых позитивных факторов, считает представитель "Велес Капитала".

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), "плюсует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,3-0,6%), в США нет единого вектора (к 18:50 МСК на 0,8% вырос Dow, но просели на 0,1-0,8% S&P 500 и Nasdaq).

Банку Японии необходимо продолжать придерживаться мягкой денежно-кредитной политики в течение некоторого времени, заявил один из руководителей ЦБ Тоёаки Накамура, поскольку он по-прежнему не уверен, что страна сможет достичь устойчивой инфляции в 2%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре уменьшился до 49,4 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Это минимальный уровень с июня. При этом снижение стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост до 49,7 пункта, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal также ожидали подъема - до 49,8 пункта.

Объем ВВП Франции в III квартале снизился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете национального статистического института Insee, представившего окончательные данные. Предварительно было объявлено о повышении ВВП на 0,1%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, не предусматривал пересмотра оценки.

По данным Минторга США, доходы населения в октябре выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы также увеличились на 0,2%. Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics. Для сравнения: в сентябре доходы американцев выросли на 0,4%, расходы подскочили на 0,7%.

На нефтяном рынке цены вечером в четверг начали корректироваться вниз, Brent не удержала рубеж $84 за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $83,67 за баррель (+0,8% и +1,7% в среду), январская цена WTI - $77,79 за баррель (-0,1% и +1,9% накануне).

Страны-участницы ОПЕК+ достигли консенсуса о дополнительном снижении квот на добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, при этом Саудовская Аравия продлит свои добровольные ограничения по добыче на 1 млн б/с, сообщило агентство Bloomberg.

Саудовская Аравия, как ожидается, продлит добровольные ограничения по добыче нефти на 1 млн б/с, Россия - снизит ее еще на 500 тыс. б/с, а ряд других стран ОПЕК+ - еще на 500 тыс. б/с, сообщил "Интерфаксу" один из делегатов детали обсуждаемого плана альянса.

Бразилия присоединится к участникам соглашения ОПЕК+ с января 2024 года, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций альянса.

Кроме того, в четверг стало известно, что "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) возобновил на морском терминале отгрузки нефти после остановки из-за неблагоприятных погодных условий.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились в четверг акции ПАО "Россети Сибирь" (-16,1%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (-10% и -7,5% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-9,5% и -11,9% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-9,4%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (-8,7%).

Просели акции "Башнефти" (-1% и -1,6% "префы"), хотя в начале торгов бумаги росли на фоне отчета за 9 месяцев.

ПАО АНК "Башнефть" в январе-сентябре 2023 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 151,8 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка за отчетный период зафиксирована на уровне 727,8 млрд рублей.

По РСБУ чистая прибыль "Башнефти" за 9 месяцев текущего года выросла в 1,7 раза (до 147,34 млрд рублей), выручка снизилась на 3,6% (до 544,325 млрд рублей), себестоимость продукции уменьшилась на 5,5% (до 354,49 млрд рублей).

Выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (+5,7%), ПАО "ФСК-Россети" (+3,4%), "СПБ биржи" (+3,2%), "Распадской" (+3%), ПАО "Яковлев" (+2,4%).

"СПБ биржа" рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод клиентских активов, намерена вернуть их в полном объеме, заявил генеральный директор "СПБ биржи" Евгений Сердюков в своем видеообращении, опубликованном биржей.

Также Сердюков отметил, что "СПБ биржа" не планирует ликвидацию или банкротство, готовит новые проекты, которые могут быть запущены в начале 2024 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,54 млрд рублей (из них 12,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,73 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,98 млрд рублей на акции "Роснефти").