Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Salesforce до $285

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Salesforce Inc. с $250 до $285 за бумагу, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Salesforce представила сильные результаты по итогам третьего квартала 2024 финансового года и дала оптимистичные прогнозы до конца года, - пишет аналитик Егор Толмачев. - Компания продолжает демонстрировать прекрасные результаты даже в не самых простых макроусловиях, радуя инвесторов не только уверенным ростом эффективности, но и продолжением активного улучшения основных показателей. Новые комплексный подход к продажам, быстрое развитие DataCloud и ИИ-продуктов, бесшовная и простая продуктовая платформа, активный подход компании к обучению клиентов в работе с ИИ - все это крайне положительно отличает ее на фоне конкурентов".

Менеджмент компании видит дальнейший потенциал рост маржи, а дисциплинированная политика управления капиталом позволяет сокращать размытие акций, отмечается в комментарии.

"Эффект от объявленного повышения цен окажет положительный растянутый во времени эффект на продажи, но теперь мы настроены более оптимистично и не ожидаем заметного усиления оттока клиентов", - указывает Толмачев.

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