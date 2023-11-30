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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Аэрофлота
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30 ноября 2023 года 18:41
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Аэрофлота
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Аэрофлота" с целевой ценой 54 рубля за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Аэрофлот" опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3К23 и 9 месяцев 2023 года. "Третий квартал является высоким "сезонным" для "Аэрофлота", что обуславливается рекордным операционным показателем занятости кресел на уровне 90,5% (+1,0 п.п. г/г), - пишет аналитик Полина Щукина. - Из позитивных моментов также отметим устойчивое восстановление пассажиропотока на международных направлениях (+98% г/г). Выручка в 3К23 выросла на 41% г/г до 188,9 млрд рублей, что превзошло наши ожидания 165 млрд рублей, в 9М23 наблюдался подъем на 40% до 441,1 млрд рублей. Выручка опережает операционные затраты: за 3К23 прирост выручки составлял 23%, а прирост операционных расходов - 18%". EBITDA в 3К23 увеличилась на 64,5% г/г до 108,1 млрд рублей, а за 9М23 - на 36,5% до 174,3 млрд рублей. "За 9 месяцев "Аэрофлот" демонстрирует снижение долгового показателя Чистый Долг/ EBITDA на 12,3% г/г до уровня 3,9х, - отмечает эксперт. - Тем не менее, чистый долг растет на 23,9% г/г до 623,9 млрд руб. Мы рассматриваем инвестиционную идею "Аэрофлота" как ставку на восстановление котировок, нежели дивидендный кейс, и подтверждаем рекомендацию "покупать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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