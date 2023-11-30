Банк России получил новый аргумент для повышения ключевой ставки - Freedom Finance Global

Банк России получил новый аргумент для повышения ключевой ставки, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, допуская ее повышение в декабре еще на 100-200 б.п.

Согласно данным Росстата, инфляция в России с 21 по 27 ноября ускорилась с 0,2% до 0,33% и 0,23% двумя неделями ранее. Показатель в годовом сопоставлении достиг 7,53% после предыдущих 7,37%.

"Одним из определяющих темпы инфляции факторов остается стоимость автомобильного горючего, - отмечает Чернов. - Так, дизельное топливо в разных регионах страны подорожало на 5-25 коп. Росстат зафиксировал рост розничных цен на 0,25% за последнюю неделю, а оптовые после отмены запрета на экспорт бензина и других видов горючего 22 ноября поднялись уже на 2,5%. Последние данные инфляции служат основанием рассчитывать, что по итогам 2023 года она превысит прогноз ЦБ РФ в диапазоне 7-7,5% годовых, так как уже сейчас преодолела его верхнюю границу. Динамика оптовых цен на дизтопливо увеличивает инфляционное давление на экономику РФ. Рост потребительских цен ускорился на 50% в недельном выражении. С учетом этого можно предположить, что ставка ЦБ РФ в середине декабря будет повышена еще на 100-200 б.п.".

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