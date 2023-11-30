"Цифра Брокер" повышает целевую цену акций X5 до 2600 руб

Аналитики "Цифра Брокера" повышают целевую цену акций X5 Retail Group до 2600 руб. за штуку, подтверждая рекомендацию "покупать", отмечается в аналитическом материале.

"Мы скорректировали наши годовые прогнозы по X5 Group на фоне позитивных квартальных результатов, повысив оценку годового показателя EBITDA до 351 млрд руб. (ранее 343,4 млрд руб.). Кроме того, мы существенно повысили прогноз по чистой прибыли, до 79 млрд руб. (51,5 млрд руб. ранее). Таким образом, рентабельность активов (ROA) группы может достигнуть рекордных за последние три года 4,98%, а рентабельность собственного капитала (ROE) - 37,7%. Несмотря на рост котировок на 45% с начала 2023 года, акции X5 Group выглядят привлекательно для покупки на основе сравнительной оценки с ближайшим конкурентом - "Магнитом". Особенно с учетом того, что X5 Group успешнее "Магнита" оптимизирует и контролирует издержки на фоне усиления инфляционного давления".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.