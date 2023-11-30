Рубль днем немного дешевеет к доллару и подрастает к евро с учетом их динамики на глобальном рынке

Москва. 30 ноября. Доллар США немного дорожает, евро, напротив, снижается на Московской бирже днем в четверг; рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании решения ОПЕК+ на тему продления ограничений на нефтедобычу.

Курс доллара США составил 88,66 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 11 копеек выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 96,84 руб./EUR1, подешевев на 49,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,11 копейки, до 92,34 руб. Курс китайского юаня снизился на 1 копейку - до 12,4 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшие смешанные колебания к доллару и евро вслед за динамикой пары "евро-доллар" на глобальном рынке. Доллар уверенно растет к большинству мировых валют, в том числе, к евро на последних заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС) и в ожидании данных макростатистики.

Траектория процентных ставок ФРС достигла удачной точки и в зависимости от ситуации в экономике может двинуться в любую сторону, заявила в среду президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер.

При этом экономика может меняться непредсказуемо, полагает она, и в этом случае "денежно-кредитная политика должна быть гибкой, надлежащим образом отвечать меняющимся перспективам и согласовываться с рисками для реализации обеих частей нашего двойного мандата (обеспечение ценовой стабильности и максимально устойчивой занятости - ИФ)".

"На мой взгляд, текущий уровень базовой ставки вполне позволяет достичь этих целей", - сказала она в ходе выступления в Университете Лойола Чикаго.

Между тем президент ФРБ Ричмонда Том Баркин считает, что Федрезерв еще может повысить ставки. Отвечая накануне на вопрос о возможности их очередного подъема, он заявил, что этого не исключает.

Баркин также отметил, что скептически относится к тезису о плавном движении инфляции к целевым 2%. "Я абсолютно за. Было бы здорово, если бы она снизилась [до этого уровня]. Но я по-прежнему в числе тех, кто еще сомневается на этот счет", - сказал глава ФРБ Ричмонда на мероприятии телеканала CNBC.

В 16:30 МСК станет известно октябрьское значение индекса PCE Core - ключевого индикатора, который отслеживает американский центробанк при оценке рисков инфляции.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются днем в четверг, трейдеры ждут итогов министерской встречи ОПЕК+.

Фьючерсы на Brent на январь на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,79% - до $83,75 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,81% - до $78,48 за баррель.

Накануне Brent завершила торги на максимуме с 6 ноября, WTI - на пиковой отметке с 14 ноября на новостях о сильном шторме в Черном море, который препятствует поставкам.

Между тем коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,609 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе министерства энергетики страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем сокращение на 933 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

В центре внимания рынка остается онлайн-встреча министров ОПЕК+, которая проходит в четверг в онлайн-режиме. На встрече, как ожидается, будет обсуждаться вопрос продления ограничений на нефтедобычу, истекающих в конце года, а также увеличение действующих сокращений добычи на 1 млн баррелей в сутки или более.

Возможно развитие укрепления рубля по отношению к доллару США в конце текущей недели, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Интересно, что импульс к укреплению рубля усилился после окончания налоговых выплат, что несколько нетипично и является, видимо, следствием реализации обязательной продажи валютной выручки экспортерами, формирующей более равномерное предложение валюты в течение месяца. Мы по-прежнему считаем, что баланс рисков смещен в пользу некоторого укрепления рубля и ждем развития снижения доллара в направлении нижней границы нашего текущего целевого диапазона 85-90 руб./$1, - пишет аналитик в обзоре. - Рассчитываем на сохранение активности экспортеров в конце ноября-начале декабря, несмотря на завершение налогового периода. Полагаем, что поддержку рублю окажут улучшение ситуации на рынке нефти, а также слабость доллара к мировым валютам, следствие крепнущих ожиданий постепенной торможения американской экономики и ухода опасений по ставке ФРС, лишающие спекулятивных участников явных поводов играть на повышение стоимости валют".

Курс валютной пары доллар/рубль, скорее всего, останется вблизи текущих значений по итогам торговой сессии в четверг, даже после завершения налогового периода объем продаж валюты пока остается высоким, при этом к концу недели потенциал роста к 89 руб./$1 все же сохраняется, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".