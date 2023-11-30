"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций РусАла и "продавать" - для бумаг Норникеля

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "РусАла" с целевой ценой 42,8 руб. и "продавать" - для бумаг "Норильского никеля" с целью 13463 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова.

"Будучи преимущественно экспортерами, "РусАл" и "Норникель" стали одними из главных бенефициаров ослабления рубля выше 100 руб., однако теперь котировки отыгрывают обратный процесс, - пишет эксперт. - В текущей ситуации мы не видим мощных драйверов роста. Текущая конъюнктура скорее будет способствовать продолжению падения. Основными анти-драйверами могут стать укрепление рубля, снижающиеся мировые цены на цветные металлы и высокие процентные ставки. Последние нивелируют даже такой позитивный драйвер, как возобновление дивидендных выплат "Норникеля".

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