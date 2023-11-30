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Главная / Мнения аналитиков / "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций РусАла и "продавать" - для бумаг Норникеля
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30 ноября 2023 года 15:56
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций РусАла и "продавать" - для бумаг Норникеля
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "РусАла" с целевой ценой 42,8 руб. и "продавать" - для бумаг "Норильского никеля" с целью 13463 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. "Будучи преимущественно экспортерами, "РусАл" и "Норникель" стали одними из главных бенефициаров ослабления рубля выше 100 руб., однако теперь котировки отыгрывают обратный процесс, - пишет эксперт. - В текущей ситуации мы не видим мощных драйверов роста. Текущая конъюнктура скорее будет способствовать продолжению падения. Основными анти-драйверами могут стать укрепление рубля, снижающиеся мировые цены на цветные металлы и высокие процентные ставки. Последние нивелируют даже такой позитивный драйвер, как возобновление дивидендных выплат "Норникеля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МЕТАЛЛУРГИ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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