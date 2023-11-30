Дивдоходность "префов" Башнефти может составить от 15% до 16,4% по итогам 2023 года - "Газпромбанк Инвестиции"

Дивидендная доходность привилегированных акций "Башнефти" может составить от 15 до 16,4% по итогам 2023 года, полагают аналитики "Газпромбанк Инвестиций". Дивиденды будут выплачены, согласно их оценкам, в размере от 260 до 285 рублей на акцию.

Ранее "Башнефть" опубликовала финансовую отчетность по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2023 года.

Выручка компании за третий квартал 2023 года выросла на 25% к показателю 2021 года (за 2022 год компания не представила отчетность), до 314 млрд рублей. По итогам девяти месяцев показатель увеличился на 22,7% - до 728 млрд рублей - благодаря более высокой цене нефти в рублях, а также росту цены на топливо в мире и России.

Чистая прибыль по итогам третьего квартала 2023 года выросла в три раза по сравнению с третьим кварталом 2021 года - до 75 млрд рублей. Всего за девять месяцев 2023 года компания получила чистую прибыль в размере 152 млрд рублей.

По мнению экспертов, в четвертом квартале итоговый результат "Башнефти" будет скромнее, так как в октябре не было выплат от государства по демпферному механизму, а также скорректировались цены на нефть и нефтепродукты.

"По итогам девяти месяцев "Башнефть" заработала своим акционерам более 850 рублей на акцию, что составляет 35 и 49% акционерной доходности на обыкновенные и привилегированные акции соответственно. За весь 2023 год компания может заработать около 190 млрд рублей, а прибыль на акцию может составить 1094 рубля, что эквивалентно 45 и 63% доходности акционеров на обыкновенные и привилегированные акции соответственно", - пишут аналитики.

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