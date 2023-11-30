"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Башнефти" с целью 3000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,3%, стоп-приказ: 2260 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Согласно отчету компании по МСФО за 9 месяцев 2023 года, чистая прибыль "Башнефти" составила 151,8 млрд руб., увеличившись в 2,6 раза по сравнению с показателем 58,3 млрд руб. за аналогичный период 2021 года. Выручка за этот период увеличилась на 22,3% до 727,82 млрд руб. против 595 млрд руб. в 2021 году, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага находится в растущем тренде, - указывают в "Финаме". - При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 2260 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,85".

"Башнефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, формирующаяся на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики Башкортостан.

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