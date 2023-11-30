Курс рубля, скорее всего, останется вблизи текущих значений в четверг - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары доллар/рубль, скорее всего, останется вблизи текущих значений по итогам торговой сессии в четверг, даже после завершения налогового периода объем продаж валюты пока остается высоким, при этом к концу недели потенциал роста к 89 руб./$1 все же сохраняется, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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