Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота", сообщается в материале Елены Сахновой, Дмитрия Овчинникова и Лидии Михайловой.

"Эмитент удивил результатами за 3К23. В условиях отсутствия субсидий он вышел на положительную скорр. чистую прибыль, превысив наш прогноз более чем в два раза. EBITDA компании совпала с ожиданиями и оказалась практически сопоставима (минус 8%) с аналогичным показателем в 2019 году. Ситуация на рынке продолжает постепенно улучшаться: доходные ставки на международных направлениях выросли почти на 50% к 2019 году, занятость кресел была на рекордном уровне в 90,5% (против 88,5% в 3К19). Компания завершила страховое урегулирование по 48 ВС (18% от зарубежного парка), чистый положительный эффект от которого составил 32 млрд руб. Чистый долг вырос на 16% кв/кв на фоне валютной переоценки лизинговых обязательств (+14% кв/кв), - указывают эксперты. - Несмотря на положительную скорр. чистую прибыль за 9М23, мы не ожидаем выплату дивидендов по итогам текущего года. Позитивно оцениваем улучшения финансовых результатов "Аэрофлота", но пока сохраняем нейтральный взгляд на акции компании".

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