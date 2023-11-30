Рынок акций РФ утром просел к 3150п по индексу МосБиржи во главе с Polymetal, несмотря на внешний оптимизм

Москва. 30 ноября. Рынок акций РФ после нейтрального старта торгов в четверг возобновил снижение цен по большинству blue chips в рамках фиксации прибыли игроками в конце месяца, несмотря улучшение внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent торгуется выше $83,5 за баррель); индекс МосБиржи провалился к рубежу 3150 пунктов во главе с бумагами Polymetal. Акции "Роснефти" также просели вместе с рынком, хотя поддержку бумагам оказывает сильный квартальный отчет.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3149,89 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1121,32 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5,1%.

Доллар просел до 88,49 рубля (-0,07 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-5,1%), "МТС" (-2,2%), "Московской биржи" (-1,6%), ПАО "Полюс" (-1,6%), "Магнита" (-1,4%), расписки TCS Group (-1,4%), бумаги "Интер РАО" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1,2%), Сбербанка (-1,2% и -1% "префы"), расписки OZON (-1,2%), акции "НОВАТЭКа" (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "Норникеля" (-0,8%), "Северстали" (-0,7%), "Роснефти" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,7% "префы"), ОК "Русал" (-0,2%).

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в III квартале составила 467 млрд руб., сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 397 млрд руб. За 9 месяцев чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", выросла в 1,8 раза год к году, до 1,071 трлн руб., что преимущественно объясняется ростом EBITDA (+19,3%, до 2,403 трлн руб.).

Выручка "Роснефти" с начала года составила 6,612 трлн руб., что на 8,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в результате снижения цен на нефть. При этом выручка за третий квартал увеличилась на 33,3% квартал к кварталу, достигнув 2,732 трлн руб.

Подорожали акции "РусГидро" (+0,3%), "Яндекса" (+0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций завершает ноябрь на осторожной ноте, инвесторы предпочитают не рисковать с новыми покупками.

"Роснефть" сообщила о скачке чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев текущего года в 1,8 раза, что может вернуть акции компании выше 600 руб. перед закрытием дивидендного реестра. В четверг последний день с дивидендами можно будет купить акции "Ростелекома", "Селигдара" и "Позитив Групп". В целом, однако, в конце месяца на "широком" рынке РФ ощущается неуверенность и нельзя исключать дальнейшей фиксации прибыли по основным эмитентам.

Индекс МосБиржи тестирует поддержку 3160 пунктов, завершение дня ниже которой поставит следующей целью снижения отметку 3110 пунктов. Долларовый РТС пытается удержаться у 1120 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), но откат ниже откроет дорогу в район 1090 пунктов (нижняя полоса Боллинджера), полагает аналитик.

Что касается нефти, то, по сообщениям СМИ, нефтедобывающие страны рассматривают возможность дополнительного сокращения добычи еще на 1 млн б/с, но не все участники коалиции поддерживают предложение. Тем временем котировки Brent и WTI преодолели краткосрочные сопротивления $82,8 и $77,5 за баррель соответственно и при поступлении позитивных новостей выглядят готовыми к скачку как минимум в район $84 и $80 за баррель (пики середины ноября и верхние полосы Боллинджера дневных графиков), отмечает Кожухова.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть подросла перед заседанием ОПЕК+, игроки рассчитывают на дополнительные сокращения добычи картеля. Сдерживающее влияние на рынок накануне оказала статистика из США, которая показывает устойчивый рост топливных запасов.

Краткосрочная динамика цен будет зависеть от того, какое решение примет ОПЕК+. Консенсус предполагает, что добровольные сокращения около 1,3 млн б/с Саудовской Аравией и Россией будут продлены.

Также аналитики высказывают предположение, что альянс сократит добычу еще на 1 млн б/с, чтобы поддержать цены. Вряд ли этот объем уже заложен в котировки, поскольку официально подобные цифры никем не подтверждались. Таким образом, если ОПЕК+ ограничится продлением добровольных сокращений, котировки Brent могут остаться на прежнем уровне или снизиться в район $80 за баррель. Если сокращение окажется больше, то возможна позитивная реакция цен.

Шторм в Черном море привел к перебоям экспортных поставок нефти из России и Казахстана. Речь может идти о потере около 1,3-1,5 млн б/с: около 0,6 млн б/с из России и более 700 тыс. б/с из Казахстана. Это около 1,5% от всей мировой добычи. Перебои временные, но в моменте они вполне могут привести к дефициту на отдельных рынках и поддержать рост цен Brent.

В Казахстане планируют возобновить производство после 3 декабря. Влияние на российский экспорт можно будет оценить на следующей неделе, когда Bloomberg опубликует свежие данные по отслеживанию российских танкеров, отмечает Галактионов.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также полагает, что решение ОПЕК+ определит динамику нефти и российского рынка акций.

Нефть дорожает в надежде на возможности Саудовской Аравии "продавить" сокращение производства еще на 1 млн б/с. Рубль в утренние часы торгуется стабильно. В случае начала новой волны снижения цены на нефть могут потянуть за собой акции российских нефтяников, считает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, российский рынок может продолжить снижаться, если бумаги Сбербанка не смогут подрасти. Поддержкой для индекса может выступить дорожающая нефть, однако ситуация здесь может сильно измениться, если итоги заседания ОПЕК+ принесут негативный сюрприз, считает аналитик.

Акции Сбербанка снизились третий день подряд, выйдя в среду за нижнюю границу восходящего тренда, который берет свое начало со второй половины сентября. В целом бумаги Сбербанка могут продолжить снижаться, ближайшим очевидным уровнем поддержки выступают уровни 273-274 руб., полагает Головинов.

В США в среду индексы акций изменились на 0,04-0,2% после публикации "Бежевой книги" Федеральной резервной системы (ФРС).

Экономическая активность в США с начала октября по середину ноября в целом замедлилась, говорится в опубликованном в среду обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Шесть из двенадцати федеральных резервных банков сообщили о небольшом ослаблении экономической активности в своих округах, два указали на сохранение условий на прежнем уровне, еще четыре округа заявили о сдержанном повышении.

Ранее в среду министерство торговли страны также опубликовало пересмотренные данные о динамике ВВП в третьем квартале, показавшие рост американской экономики на 5,2% в пересчете на годовые темпы. Это максимальные темпы подъема с октября-декабря 2021 года. Ранее сообщалось о повышении на 4,9%. Эксперты в среднем прогнозировали пересмотр показателя роста до 5%, сообщают Trading Economics и MarketWatch.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,2-0,4%).

Банку Японии необходимо продолжать придерживаться мягкой денежно-кредитной политики в течение некоторого времени, заявил один из руководителей ЦБ Тоёаки Накамура, поскольку он по-прежнему не уверен, что страна сможет достичь устойчивой инфляции в 2%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре уменьшился до 49,4 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Это минимальный уровень с июня. При этом снижение стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост до 49,7 пункта, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal также ожидали подъема - до 49,8 пункта.

Банк Кореи в четверг сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, как и ожидалось. Таким образом, ЦБ не меняет ключевую процентную ставку по итогам седьмого заседания подряд на фоне неопределенности в мировой экономике и опасений относительно роста потребительских долгов в стране.

Банк Кореи также сохранил оценку роста ВВП страны в этом году на уровне 1,4%, но ухудшил прогноз на 2024 год до 2,1% с ранее ожидавшихся 2,2%.

Объем ВВП Франции в III квартале снизился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете национального статистического института Insee, представившего окончательные данные. Предварительно было объявлено о повышении ВВП на 0,1%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, не предусматривал пересмотра оценки.

На нефтяном рынке цены утром в четверг продолжают рост в ожидании министерской встречи ОПЕК+ после локальной просадки цен накануне вечером (Brent к 18:50 МСК опускалась к $81,65 за баррель, но поздно вечером поднялась к $83) на данных о росте запасов в США.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в четверг составила $83,55 за баррель (+0,6% и +1,7% в среду), январская цена WTI - $78,33 за баррель (+0,6% и +1,9% накануне).

Накануне поддержку ценам оказали новости о сильном шторме в Черном море, который препятствует поставкам. "В акватории Черного моря сохраняются неблагоприятные гидрометеорологические условия. В связи с этим в морских портах РФ в Черноморском бассейне сохраняются ограничения судоходства до улучшения погоды", - сообщил Минтранс РФ.

Между тем коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,609 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе министерства энергетики страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем сокращение на 933 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Министры ОПЕК+ в четверг вновь попробуют собраться (на этот раз - в онлайн-режиме), чтобы пересмотреть свою стратегию на нефтяном рынке. Очная встреча стран-участниц соглашения планировалась еще на минувшее воскресенье, но за несколько дней была перенесена.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Россети Сибирь" (-10,9%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (-8,9%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-8% и -9,4% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (-6,4%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-5,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-4,7%).

Просели акции "Башнефти" (-1% и -0,5% "префы"), хотя в начале торгов бумаги росли на фоне отчета за 9 месяцев.

ПАО АНК "Башнефть" в январе-сентябре 2023 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 151,8 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка за отчетный период зафиксирована на уровне 727,8 млрд рублей.

По РСБУ чистая прибыль "Башнефти" за 9 месяцев текущего года выросла в 1,7 раза (до 147,34 млрд рублей), выручка снизилась на 3,6% (до 544,325 млрд рублей), себестоимость продукции уменьшилась на 5,5% (до 354,49 млрд рублей).

Выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (+7,9%), "ТГК-14" (+2,8%), "префы" "МГТС" (+2,5%), МКФ "Красный Октябрь" (+2,4%), "СПБ биржи" (+2,2%).

"СПБ биржа" рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод клиентских активов, намерена вернуть их в полном объеме, заявил генеральный директор "СПБ биржи" Евгений Сердюков в своем видеообращении, опубликованном биржей.

Также Сердюков отметил, что "СПБ биржа" не планирует ликвидацию или банкротство, готовит новые проекты, которые могут быть запущены в начале 2024 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 12,25 млрд рублей (из них 3,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,12 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 888,55 млн рублей на акции "Сегежа Групп").