"Финам" сохраняет позитивную оценку акций "Роснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 669,7 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 12,8%, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

"На наш взгляд, отчетность эмитента за третий квартал текущего года по МСФО выглядит умеренно позитивно. Компания продолжает показывать впечатляющую маржинальность и пользоваться благоприятной рыночной конъюнктурой. По нашим расчетам, вклад 3К в финальные дивиденды "Роснефти" составляет 19,8 руб., что соответствует 3,3% доходности - неплохое значение для нефтяника с перспективами роста бизнеса", - пишет эксперт.

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