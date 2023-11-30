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30 ноября 2023 года 12:02
"Финам" снизил прогнозную цену бумаг ФосАгро до 7047 руб
"Финам" понизил прогнозную стоимость бумаг "ФосАгро" до 7047 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 3,2% от текущего уровня на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Рейтинг указанных бумаг был также снижен экспертами до уровня "держать". "Мы пересмотрели оценку эмитента на фоне роста фискальной нагрузки и снижения доходов. При этом отмечаем сильные позиции компании на рынке удобрений, ее инвестиционную активность, увеличение объемов производства и реализации продукции, привлекательную дивидендную историю. Текущая капитализация "ФосАгро" соответствует нашим скорректированным ожиданиям, оставляя меньше пространства для роста. Тем не менее в случае коррекции бумаги компании могут снова стать интересными для покупки", - пишет аналитик Алексей Калачев. "ФосАгро" - российская вертикально интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Портфель компании составляет широкий ассортимент продукции, включая моноаммонийфосфат (MAP), диаммонийфосфат (DAP), NPK-удобрения, аммиачную селитру, кормовые добавки и промышленные химические продукты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ФОСАГРО-АКЦИИ/GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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