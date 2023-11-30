"Финам" снизил прогнозную цену бумаг ФосАгро до 7047 руб

"Финам" понизил прогнозную стоимость бумаг "ФосАгро" до 7047 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 3,2% от текущего уровня на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рейтинг указанных бумаг был также снижен экспертами до уровня "держать".

"Мы пересмотрели оценку эмитента на фоне роста фискальной нагрузки и снижения доходов. При этом отмечаем сильные позиции компании на рынке удобрений, ее инвестиционную активность, увеличение объемов производства и реализации продукции, привлекательную дивидендную историю. Текущая капитализация "ФосАгро" соответствует нашим скорректированным ожиданиям, оставляя меньше пространства для роста. Тем не менее в случае коррекции бумаги компании могут снова стать интересными для покупки", - пишет аналитик Алексей Калачев.

"ФосАгро" - российская вертикально интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Портфель компании составляет широкий ассортимент продукции, включая моноаммонийфосфат (MAP), диаммонийфосфат (DAP), NPK-удобрения, аммиачную селитру, кормовые добавки и промышленные химические продукты.

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