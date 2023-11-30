Вероятен рост доходностей ОФЗ в четверг - SberCIB

Вероятен рост доходностей рублевых гособлигаций на торгах в четверг, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Изменение доходностей ОФЗ на вторичном рынке в среду вновь было незначительным. Аукцион Минфина прошел весьма успешно - было привлечено 40 млрд руб. без существенной премии ко вторичному рынку. По данным Росстата, недельная инфляция ускорилась до 0,33% с 0,2% неделей ранее, а с начала месяца уже достигла 1,1%. Это, скорее всего, убедит ЦБ РФ в необходимости дополнительного повышения ставки в декабре (как минимум до 16%). Такой сценарий совершенно не учтен в котировках госдолга, поэтому в четверг доходности ОФЗ должны вырасти", - пишут эксперты в обзоре.

"Период налоговых платежей завершен, а в декабре мы ожидаем сезонное повышение спроса на валюту. В этих условиях рубль, возможно, будет постепенно дешеветь и в четверг может ослабнуть до 89 руб./$1", - полагают аналитики инвестбанка.

"В центре внимания будет встреча министров стран ОПЕК+. Мы ожидаем, что котировки нефти марки Brent получат поддержку после заседания и закрепятся в диапазоне $84-85 за баррель", - указывают в SberCIB.

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