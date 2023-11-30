Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3150-3200п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов на торгах в четверг, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Российский рынок может продолжить снижаться, если бумаги Сбербанка не смогут подрасти. Поддержкой для индекса может выступить дорожающая нефть, однако ситуация здесь может сильно измениться, если итоги заседание ОПЕК+ принесут негативный сюрприз, - отмечает эксперт в комментарии. - В четверг начинается период дивидендных отсечек. Последний день с дивидендами торгуются акции "Ростелекома", "Селигдара" и "Группы Позитив".

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