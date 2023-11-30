Нефть торгуется разнонаправленно

S&P 500 и Nasdaq закрылись в минусе, Dow прибавил менее 0,1% в среду. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики в четверг. Цены на нефть не показывают единой динамики утром в четверг.

Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов в среду после публикации "Бежевой книги" Федеральной резервной системы (ФРС).

Экономическая активность в США с начала октября по середину ноября в целом замедлилась, говорится в опубликованном в среду обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Шесть из двенадцати Федеральных резервных банков сообщили о небольшом ослаблении экономической активности в своих округах, два указали на сохранение условий на прежнем уровне, еще четыре округа заявили о сдержанном повышении.

Ранее в среду министерство торговли страны также опубликовало пересмотренные данные о динамике ВВП в третьем квартале, показавшие рост американской экономики на 5,2% в пересчете на годовые темпы. Это максимальные темпы подъема с октября-декабря 2021 года. Ранее сообщалось о повышении на 4,9%.

Эксперты в среднем прогнозировали пересмотр показателя роста до 5%, сообщают Trading Economics и MarketWatch.

По предварительным данным министерства, отрицательное сальдо внешней торговли товарами в октябре увеличилось в США на 3,4% в помесячном сравнении - до $89,8 млрд. Экспорт товаров упал на 1,7% и достиг $170,8 млрд. Импорт почти не изменился и составил $260,7 млрд.

Статистика всего внешнеторгового баланса страны за октябрь, включая данные об услугах, будет опубликована на следующей неделе.

Акции Hormel Foods подешевели на 4,6%. Продовольственная компания в четвертом финансовом квартале снизила чистую прибыль на 30%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались хуже прогнозов экспертов.

Капитализация разработчика программного обеспечения для идентификации и доступа Okta Inc. снизилась на 2,5%. Компания дала прогноз на следующий фингод, согласно которому выручка составит $2,46-2,47 млрд. Консенсус предполагал $2,55 млрд. Okta также сообщила, что хакеры украли данные всех пользователей ее системы клиентской поддержки в рамках атаки, о которой стало известно в октябре. Ранее говорилось, что от инцидента пострадало менее 1% клиентов.

Рыночная стоимость Petco Health & Wellness Co. Inc. обвалилась на 28,9%. Оператор сети зоомагазинов неожиданно завершил третий финансовый квартал со скорректированным убытком, а также значительно ухудшил годовой прогноз прибыли без учета разовых факторов.

Цена акций General Motors, напротив, подскочила на 9,4%. Автопроизводитель объявил о запуске программы ускоренного обратного выкупа акций на сумму $10 млрд и намерении увеличить дивиденды на 33%.

Ритейлер спортивной одежды и обуви Foot Locker Inc. за три месяца, завершившихся 28 октября, сократил чистую прибыль более чем втрое, однако скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка. Его рыночная стоимость взлетела на 16,1%.

Капитализация сталелитейной United States Steel (US Steel) увеличилась на 0,5% после новостей о предстоящем сокращении около 600 работников завода в Иллинойсе, который в начале следующего года остановится на неопределенное время. В сентябре компания временно остановила единственную работающую доменную печь на предприятии из-за сокращения спроса на фоне забастовки работников автомобильной промышленности.

Акции Phillips 66, одной из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих компаний США, подорожали на 3,6%. Инвестиционная Elliott Investment Management заявила, что аккумулировала долю в ней стоимостью около $1 млрд и видит потенциал роста котировок ее бумаг примерно на 75%.

Рыночная стоимость производителя медицинских товаров Vivos Therapeutics выросла более чем в девять раз. Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA) одобрило его решение для лечения синдрома обструктивного апноэ сна Vivos CARE и вместе с тем указало на проблемы с безопасностью устройства нидерландской Philips, имеющего аналогичное назначение.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,04% и достиг 35430,42 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,09% - до 4550,58 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,16% и составил 14258,49 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в четверг, трейдеры оценивают статданные и корпоративные новости.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре уменьшился до 49,4 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Это минимальный уровень с июня.

При этом снижение стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост до 49,7 пункта, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal также ожидали подъема - до 49,8 пункта.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. Индикатор остается ниже данного уровня второй месяц подряд.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК опустился на 0,1%, как и гонконгский Hang Seng.

Цена акций Bilibili Inc. рухнула на 11,4% на Гонконгской фондовой бирже. Причиной этого стала новость, что чистый убыток оператора популярного видеосервиса в третьем квартале превысил прогноз аналитиков.

Котировки бумаг автопроизводителей Geele и BYD снижаются на 2,6% и 2,3% соответственно, ритейлеров Alibaba и JD.com Inc. - на 0,9%.

Между тем акции нефтяной PetroChina Co. выросли на 1,4%, China Telecom - на 3,4%, фармацевтических Hansoh Pharmaceutical Group и Sino Biopharmaceutical - на 5,6% и 2,7% соответственно.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:29 МСК увеличился на 0,4%.

Банку Японии необходимо продолжать придерживаться мягкой денежно-кредитной политики в течение некоторого времени, заявил один из руководителей ЦБ Тоёаки Накамура, поскольку он по-прежнему не уверен, что страна сможет достичь устойчивой инфляции в 2%.

Лидерами подъема котировок выступают акции технологических компаний, в том числе NEC (+4,2%) и Advantest (+4,1%). Также дорожают бумаги автомобильной Nissan Motor (+1,6%), производителя игровых консолей Nintendo (+0,9%) и Sony (+0,2%).

При этом снижается стоимость инвестиционно-технологической Softbank Group (-0,4%), косметической фирмы Shiseido (-4,1%), интернет-компании Rakuten (-2,9%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК вырос на 0,03%.

При этом цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, уменьшилась на 0,1%, сталелитейной Posco - на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,7%.

Банк Кореи в четверг сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, как и ожидалось. Таким образом, ЦБ не меняет ключевую процентную ставку по итогам седьмого заседания подряд на фоне неопределенности в мировой экономике и опасений относительно роста потребительских долгов в стране.

Банк Кореи сохранил оценку роста ВВП страны в этом году на уровне 1,4%, но ухудшил прогноз на 2024 год до 2,1% с ранее ожидавшихся 2,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,7%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,2% и 0,4% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок не показывают единой динамики утром в четверг, трейдеры оценивают данные о запасах в США и ждут министерской встречи ОПЕК+.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск составляет $82,95 за баррель - на $0,15 (0,18%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты повысились в цене на $1,42 (1,7%), до максимальных с 6 ноября $83,1 за баррель. Срок их обращения истекает с закрытием рынка в четверг.

Более активно торгуемые февральские фьючерсы дорожают на $0,16 (0,19%), до $83,04 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,18 (0,23%) и составили $78,04 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на $1,45 (1,9%) - до максимальных с 14 ноября $77,68 за баррель.

Накануне поддержку ценам оказали новости о сильном шторме в Черном море, который препятствует поставкам. "В акватории Черного моря сохраняются неблагоприятные гидрометеорологические условия. В связи с этим в морских портах РФ в Черноморском бассейне сохраняются ограничения судоходства до улучшения погоды", - сообщил Минтранс РФ.

Между тем коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,609 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем сокращение на 933 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина повысились на 1,764 млн баррелей, дистиллятов - на 5,217 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 229 тыс. баррелей и снижения резервов дистиллятов на 394 тыс. баррелей.

В свою очередь, министры ОПЕК+ в четверг вновь попробуют собраться (на этот раз - в онлайн-режиме), чтобы пересмотреть свою стратегию на нефтяном рынке. Очная встреча стран-участниц соглашения планировалась еще на минувшее воскресенье, но за несколько дней была перенесена.