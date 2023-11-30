.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Нефть торгуется разнонаправленно
.
ГЛАВНОЕ
В октябре промпроизводство в РФ выросло на 5,3%
Рост промпроизводства в РФ в октябре замедлился до 5,3% после 5,6% в сентябре, сообщил Росстат. Данные совпали с прогнозами аналитиков. В январе-октябре промпроизводство увеличилось на 3,5%
 
ВВП РФ в октябре вырос на 5,0%, за январь-октябрь - на 3,2% - Минэкономразвития
Рост ВВП РФ в октябре 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составил 5,0% в годовом сравнении после повышения на 5,6% в сентябре, на 5,5% в августе, на 5,2% в июле, 5,7% в июне, на 5,8% в мае, на 3,6% в апреле, снижения на 0,7% в марте, спада на...
 
Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина
Кризис на российском топливном рынке, который вынудил правительство прибегнуть к временному запрету на экспорт нефтепродуктов, вызвали неправильные шаги в налоговой политике, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Большое влияние на деятельность...
 
Эксперты оценили динамику авторынка в 2024 году
Рынок новых легковых автомобилей в России в 2024 году может составить от 900 тыс. до 1,48 млн машин. Такой прогноз представил "Ведомостям" исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов. В агентстве просчитали три...
 
30 ноября 2023 года 09:10

Нефть торгуется разнонаправленно

S&P 500 и Nasdaq закрылись в минусе, Dow прибавил менее 0,1% в среду. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики в четверг. Цены на нефть не показывают единой динамики утром в четверг.

Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов в среду после публикации "Бежевой книги" Федеральной резервной системы (ФРС).

Экономическая активность в США с начала октября по середину ноября в целом замедлилась, говорится в опубликованном в среду обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Шесть из двенадцати Федеральных резервных банков сообщили о небольшом ослаблении экономической активности в своих округах, два указали на сохранение условий на прежнем уровне, еще четыре округа заявили о сдержанном повышении.

Ранее в среду министерство торговли страны также опубликовало пересмотренные данные о динамике ВВП в третьем квартале, показавшие рост американской экономики на 5,2% в пересчете на годовые темпы. Это максимальные темпы подъема с октября-декабря 2021 года. Ранее сообщалось о повышении на 4,9%.

Эксперты в среднем прогнозировали пересмотр показателя роста до 5%, сообщают Trading Economics и MarketWatch.

По предварительным данным министерства, отрицательное сальдо внешней торговли товарами в октябре увеличилось в США на 3,4% в помесячном сравнении - до $89,8 млрд. Экспорт товаров упал на 1,7% и достиг $170,8 млрд. Импорт почти не изменился и составил $260,7 млрд.

Статистика всего внешнеторгового баланса страны за октябрь, включая данные об услугах, будет опубликована на следующей неделе.

Акции Hormel Foods подешевели на 4,6%. Продовольственная компания в четвертом финансовом квартале снизила чистую прибыль на 30%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались хуже прогнозов экспертов.

Капитализация разработчика программного обеспечения для идентификации и доступа Okta Inc. снизилась на 2,5%. Компания дала прогноз на следующий фингод, согласно которому выручка составит $2,46-2,47 млрд. Консенсус предполагал $2,55 млрд. Okta также сообщила, что хакеры украли данные всех пользователей ее системы клиентской поддержки в рамках атаки, о которой стало известно в октябре. Ранее говорилось, что от инцидента пострадало менее 1% клиентов.

Рыночная стоимость Petco Health & Wellness Co. Inc. обвалилась на 28,9%. Оператор сети зоомагазинов неожиданно завершил третий финансовый квартал со скорректированным убытком, а также значительно ухудшил годовой прогноз прибыли без учета разовых факторов.

Цена акций General Motors, напротив, подскочила на 9,4%. Автопроизводитель объявил о запуске программы ускоренного обратного выкупа акций на сумму $10 млрд и намерении увеличить дивиденды на 33%.

Ритейлер спортивной одежды и обуви Foot Locker Inc. за три месяца, завершившихся 28 октября, сократил чистую прибыль более чем втрое, однако скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка. Его рыночная стоимость взлетела на 16,1%.

Капитализация сталелитейной United States Steel (US Steel) увеличилась на 0,5% после новостей о предстоящем сокращении около 600 работников завода в Иллинойсе, который в начале следующего года остановится на неопределенное время. В сентябре компания временно остановила единственную работающую доменную печь на предприятии из-за сокращения спроса на фоне забастовки работников автомобильной промышленности.

Акции Phillips 66, одной из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих компаний США, подорожали на 3,6%. Инвестиционная Elliott Investment Management заявила, что аккумулировала долю в ней стоимостью около $1 млрд и видит потенциал роста котировок ее бумаг примерно на 75%.

Рыночная стоимость производителя медицинских товаров Vivos Therapeutics выросла более чем в девять раз. Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA) одобрило его решение для лечения синдрома обструктивного апноэ сна Vivos CARE и вместе с тем указало на проблемы с безопасностью устройства нидерландской Philips, имеющего аналогичное назначение.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,04% и достиг 35430,42 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,09% - до 4550,58 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,16% и составил 14258,49 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в четверг, трейдеры оценивают статданные и корпоративные новости.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре уменьшился до 49,4 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Это минимальный уровень с июня.

При этом снижение стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост до 49,7 пункта, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal также ожидали подъема - до 49,8 пункта.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. Индикатор остается ниже данного уровня второй месяц подряд.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК опустился на 0,1%, как и гонконгский Hang Seng.

Цена акций Bilibili Inc. рухнула на 11,4% на Гонконгской фондовой бирже. Причиной этого стала новость, что чистый убыток оператора популярного видеосервиса в третьем квартале превысил прогноз аналитиков.

Котировки бумаг автопроизводителей Geele и BYD снижаются на 2,6% и 2,3% соответственно, ритейлеров Alibaba и JD.com Inc. - на 0,9%.

Между тем акции нефтяной PetroChina Co. выросли на 1,4%, China Telecom - на 3,4%, фармацевтических Hansoh Pharmaceutical Group и Sino Biopharmaceutical - на 5,6% и 2,7% соответственно.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:29 МСК увеличился на 0,4%.

Банку Японии необходимо продолжать придерживаться мягкой денежно-кредитной политики в течение некоторого времени, заявил один из руководителей ЦБ Тоёаки Накамура, поскольку он по-прежнему не уверен, что страна сможет достичь устойчивой инфляции в 2%.

Лидерами подъема котировок выступают акции технологических компаний, в том числе NEC (+4,2%) и Advantest (+4,1%). Также дорожают бумаги автомобильной Nissan Motor (+1,6%), производителя игровых консолей Nintendo (+0,9%) и Sony (+0,2%).

При этом снижается стоимость инвестиционно-технологической Softbank Group (-0,4%), косметической фирмы Shiseido (-4,1%), интернет-компании Rakuten (-2,9%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК вырос на 0,03%.

При этом цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, уменьшилась на 0,1%, сталелитейной Posco - на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,7%.

Банк Кореи в четверг сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, как и ожидалось. Таким образом, ЦБ не меняет ключевую процентную ставку по итогам седьмого заседания подряд на фоне неопределенности в мировой экономике и опасений относительно роста потребительских долгов в стране.

Банк Кореи сохранил оценку роста ВВП страны в этом году на уровне 1,4%, но ухудшил прогноз на 2024 год до 2,1% с ранее ожидавшихся 2,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,7%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,2% и 0,4% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок не показывают единой динамики утром в четверг, трейдеры оценивают данные о запасах в США и ждут министерской встречи ОПЕК+.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск составляет $82,95 за баррель - на $0,15 (0,18%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты повысились в цене на $1,42 (1,7%), до максимальных с 6 ноября $83,1 за баррель. Срок их обращения истекает с закрытием рынка в четверг.

Более активно торгуемые февральские фьючерсы дорожают на $0,16 (0,19%), до $83,04 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,18 (0,23%) и составили $78,04 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на $1,45 (1,9%) - до максимальных с 14 ноября $77,68 за баррель.

Накануне поддержку ценам оказали новости о сильном шторме в Черном море, который препятствует поставкам. "В акватории Черного моря сохраняются неблагоприятные гидрометеорологические условия. В связи с этим в морских портах РФ в Черноморском бассейне сохраняются ограничения судоходства до улучшения погоды", - сообщил Минтранс РФ.

Между тем коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,609 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем сокращение на 933 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина повысились на 1,764 млн баррелей, дистиллятов - на 5,217 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 229 тыс. баррелей и снижения резервов дистиллятов на 394 тыс. баррелей.

В свою очередь, министры ОПЕК+ в четверг вновь попробуют собраться (на этот раз - в онлайн-режиме), чтобы пересмотреть свою стратегию на нефтяном рынке. Очная встреча стран-участниц соглашения планировалась еще на минувшее воскресенье, но за несколько дней была перенесена.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 ноября 2023 года 14:44
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Башнефти с целью 3000 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Башнефти" с целью 3000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,3%, стоп-приказ: 2260 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Согласно отчету компании по МСФО за 9...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 14:23
Дивидендная доходность акций Транснефти может составить 14,5% за 2023 год - ПСБ
Дивидендная доходность акций "Транснефти" может составить 14,5% по итогам 2023 года, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Выручка "Транснефти" в 3К23 выросла на 17%, чистая прибыль составила 63,8 млрд руб., что в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 14:02
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ConocoPhillips с целью $125,5
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ConocoPhillips с целью $125,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,12%, стоп-приказ: $109,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Суммарный объем дивидендов и средств,...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 13:41
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Роснефти
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Роснефти", бумаги - фавориты ввиду хорошей дивидендной доходности и "истории роста", говорится в комментарии старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева. "Эмитент опубликовал очень сильные результаты за 3К23...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 13:14
Курс рубля, скорее всего, останется вблизи текущих значений в четверг - банк "Санкт-Петербург"
рс валютной пары доллар/рубль, скорее всего, останется вблизи текущих значений по итогам торговой сессии в четверг, даже после завершения налогового периода объем продаж валюты пока остается высоким, при этом к концу недели потенциал роста к 89 руб./$1 все же сохраняется, считают аналитики банка...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 12:45
"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций Аэрофлота
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота", сообщается в материале Елены Сахновой, Дмитрия Овчинникова и Лидии Михайловой. "Эмитент удивил результатами за 3К23. В условиях отсутствия субсидий он вышел на положительную скорр. чистую...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 12:22
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций Роснефти
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций "Роснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 669,7 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 12,8%, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана. "На наш взгляд, отчетность эмитента за третий квартал текущего года по...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 12:02
"Финам" снизил прогнозную цену бумаг ФосАгро до 7047 руб
"Финам" понизил прогнозную стоимость бумаг "ФосАгро" до 7047 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 3,2% от текущего уровня на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Рейтинг указанных бумаг был также снижен экспертами до уровня "держать". "Мы...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 11:40
Рынок акций РФ утром просел к 3150п по индексу МосБиржи во главе с Polymetal, несмотря на внешний оптимизм
Москва. 30 ноября. Рынок акций РФ после нейтрального старта торгов в четверг возобновил снижение цен по большинству blue chips в рамках фиксации прибыли игроками в конце месяца, несмотря улучшение внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent торгуется выше $83,5 за баррель); индекс МосБиржи провалился к рубежу 3150 пунктов во главе с бумагами Polymetal. Акции "Роснефти" также просели вместе с рынком, хотя поддержку бумагам оказывает сильный квартальный отчет.    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 11:39
Дивдоходность акций Роснефти за 2023г может превысить 10% - "БКС МИ"
Дивидендная доходность акций "Роснефти" по итогам текущего года может превысить 10%, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Роснефть" опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 года. Выручка (2732 млрд руб.) и чистая прибыль, относящаяся к акционерам (467 млрд...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 11:13
Акции Аэрофлота по текущим ценам - привлекательная ставка на восстановление авиаотрасли - "Тинькофф Инвестиции"
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота", но текущие котировки могут быть привлекательны для инвесторов, которые хотят сделать ставку на дальнейшее восстановление авиаотрасли в стране, сообщается в материале аналитика Маргариты Яковлевой. "Крупнейшая...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 10:51
Дивдоходность акций Транснефти за 2023г может составить 11% - "Мои Инвестиции"
Дивидендная доходность акций "Транснефти" по итогам 2023 года может составить 11%, говорится в комментарии аналитика телеграм-канала "Мои Инвестиции" Дмитрия Лукашова. "Компания опубликовала результаты по МСФО за 3К23. Выручка оказалась на 3% выше консенсуса. Расходы также были несколько выше...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 10:30
Вероятен рост доходностей ОФЗ в четверг - SberCIB
Вероятен рост доходностей рублевых гособлигаций на торгах в четверг, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Изменение доходностей ОФЗ на вторичном рынке в среду вновь было незначительным. Аукцион Минфина прошел весьма успешно - было привлечено 40 млрд руб. без существенной премии ко...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 10:12
Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика США и еврозоны, финрезультаты "Юнипро": - Финансовые результаты "Юнипро" за 9М23; - Ценовой индекс расходов на личное потребление в США за...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 10:00
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3150-3200п в четверг - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов на торгах в четверг, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Российский рынок может продолжить снижаться, если бумаги Сбербанка не смогут подрасти. Поддержкой для индекса может выступить дорожающая нефть,...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.