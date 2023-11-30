Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 30 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов в среду после публикации "Бежевой книги" Федеральной резервной системы (ФРС). Экономическая активность в США с начала октября по середину ноября в целом замедлилась, говорится в опубликованном в среду обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Шесть из двенадцати федеральных резервных банков сообщили о небольшом ослаблении экономической активности в своих округах, два указали на сохранение условий на прежнем уровне, еще четыре округа заявили о сдержанном повышении.

Ранее в среду министерство торговли страны также опубликовало пересмотренные данные о динамике ВВП в третьем квартале, показавшие рост американской экономики на 5,2% в пересчете на годовые темпы. Это максимальные темпы подъема с октября-декабря 2021 года. Ранее сообщалось о повышении на 4,9%. Эксперты в среднем прогнозировали пересмотр показателя роста до 5%.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в четверг, трейдеры оценивают статданные и корпоративные новости. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК опустился на 0,1%, как и гонконгский Hang Seng. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре уменьшился до 49,4 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее. Это минимальный уровень с июня. При этом снижение стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост до 49,7 пункта, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal также ожидали подъема - до 49,8 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,5%. Банку Японии необходимо продолжать придерживаться мягкой денежно-кредитной политики в течение некоторого времени, заявил один из руководителей ЦБ Тоёаки Накамура, поскольку он по-прежнему не уверен, что страна сможет достичь устойчивой инфляции в 2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК вырос на 0,03%. Банк Кореи в четверг сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, как и ожидалось. Таким образом, ЦБ не меняет ключевую процентную ставку по итогам седьмого заседания подряд на фоне неопределенности в мировой экономике и опасений относительно роста потребительских долгов в стране. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 прибавил 0,7%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться утром в четверг, трейдеры оценивают данные о запасах в США и ждут министерской встречи ОПЕК+. Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $83,54 за баррель - на 0,53% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты повысились в цене на 1,7%, до максимальных с 6 ноября $83,1 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли на 0,75% и составили $78,26 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на 1,9% - до максимальных с 14 ноября $77,68 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам оказывают новости о сильном шторме в Черном море, который препятствует поставкам. "В акватории Черного моря сохраняются неблагоприятные гидрометеорологические условия. В связи с этим в морских портах РФ в Черноморском бассейне сохраняются ограничения судоходства до улучшения погоды", - сообщил Минтранс РФ. Между тем коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,609 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе министерства энергетики страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем сокращение запасов на 933 тыс. баррелей. Резервы бензина повысились на 1,764 млн баррелей, дистиллятов - на 5,217 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 229 тыс. баррелей и снижения резервов дистиллятов на 394 тыс. баррелей.

В свою очередь, министры ОПЕК+ в четверг вновь попробуют собраться (на этот раз - в онлайн-режиме), чтобы пересмотреть свою стратегию на нефтяном рынке. Очная встреча стран-участниц соглашения планировалась еще на минувшее воскресенье, но за несколько дней была перенесена.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 29 ноября снизилась почти в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,703 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,876 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос всего на 0,002% и составил 105,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,03%, поднявшись до 865,06 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Сегежа Групп-002P-01R" (+1,57%), "РЖД-001P-01R" (+0,49%) и "Лидер-Инвест П03" (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России-001Р-10" (-0,83%), "РЖД-001P-16R" (-0,4%) и "МТС-001P-23" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МФК "Мани капитал" полностью разместила 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 22% годовых, 7-12-го купонов - 20% годовых, 13-18-го купонов - 18% годовых, 19-36-го купонов - 15% годовых. Купоны ежемесячные. Ориентирам соответствует доходность к погашению на уровне 19,59% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 32-36-го купонов, в результате чего дюрация составит около 2,2 года. Облигации размещены в рамках программы бондов эмитента серии 001P объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

АО "Росгеология" установило размер спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 6 млрд рублей на уровне 2,5% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 29 ноября без премаркетинга. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, с привязкой к ключевой ставке Банка России. Техразмещение предварительно запланировано на 1 декабря, выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ООО "Сибнефтехимтрейд" 30 ноября начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии БО-03 объемом 400 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, что соответствует доходности к call-опциону на уровне 19,91% годовых. По выпуску будет предусмотрено частично-досрочное погашение: по 16,67% от номинала будет погашено в даты окончания 55-59-го купонов, а также call-опционы в даты окончания 12-го, 24-го, 36-го и 48-го купонов. Купоны ежемесячные.

МФК "Саммит" 1 декабря начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов составит 21% годовых, 7-12-го купонов - 18% годовых, 13-18-го купонов - 16% годовых, 19-36-го купонов - 15% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена равномерная амортизация в последние два года обращения: по 4,16% от номинала будет погашено в даты выплат 13-35-го купонов. Облигации предназначены только для квалифицированных инвесторов.

ГК "Автодор" 15 декабря начнет размещение выпуска 17-летних облигаций серии 005Р-02 объемом 7 млрд 896,728 млн рублей. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке. Круг потенциальных приобретателей облигаций не раскрывается. Датой окончания размещения ценных бумаг станет 10-й рабочий день начиная с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 3% годовых, купоны квартальные.

ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) установило ставку 24-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент в январе 2022 года завершил размещение выпуска 5-летних бондов объемом 160 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-18-го купонов, купоны ежемесячные. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений: ключевой ставке ЦБ, действующей на 7 рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, или величине 15,75% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала - в дату окончания 60-го купона.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 20-го купона облигаций 1-й серии на уровне 18,07% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Совкомбанк выкупил в рамках оферты 344 тыс. 988 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Объем займа с учетом досрочных погашений на текущий момент составляет 9 млн 948,644 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 3,47% выпуска. Банк разместил 10-летний выпуск номинальным объемом 10 млрд рублей в мае 2019 года. Ставка текущего купона до следующей оферты в мае 2024 года - 13,75% годовых, купоны квартальные.