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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" пока сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Аэрофлота
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30 ноября 2023 года 09:30
"БКС МИ" пока сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Аэрофлота
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") пока сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Аэрофлота, динамика при этом в целом положительная, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. "Эмитент сократил чистый убыток по МСФО в III квартале 2023 года на 21% в годовом выражении, до 9,3 млрд руб.; выручка выросла на 41%, до 188,9 млрд руб.; EBITDA увеличилась на 65% и составила более 108 млрд руб. Также компания акцентирует внимание на росте операционных показателей, в том числе занятости кресел до рекордных 87,6% по итогам 9М23. На финансовый результат значительное влияние оказывают изменение курса валют и необходимость курсовой переоценки лизинговых обязательств, - указывают эксперты. - Скорректированная чистая прибыль около 4 млрд руб. более-менее соответствует нашему прогнозу в 6 млрд руб. за квартал. Это хорошие цифры, так как за 1П23 компания имела убыток. Формально она сообщила об убытке в 9,3 млрд руб., однако мы убираем единовременные показатели и получаем скорректированную прибыль. Из важного: доходные ставки растут - так, за 9М23 они увеличились на 17% г/г, до 4,47 руб./пкм. В историческом контексте это высокие уровни для "Аэрофлота". Пока наша рекомендация - "продавать", но в целом динамика положительная". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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