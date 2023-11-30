"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") пока сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Аэрофлота, динамика при этом в целом положительная, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Эмитент сократил чистый убыток по МСФО в III квартале 2023 года на 21% в годовом выражении, до 9,3 млрд руб.; выручка выросла на 41%, до 188,9 млрд руб.; EBITDA увеличилась на 65% и составила более 108 млрд руб. Также компания акцентирует внимание на росте операционных показателей, в том числе занятости кресел до рекордных 87,6% по итогам 9М23. На финансовый результат значительное влияние оказывают изменение курса валют и необходимость курсовой переоценки лизинговых обязательств, - указывают эксперты. - Скорректированная чистая прибыль около 4 млрд руб. более-менее соответствует нашему прогнозу в 6 млрд руб. за квартал. Это хорошие цифры, так как за 1П23 компания имела убыток. Формально она сообщила об убытке в 9,3 млрд руб., однако мы убираем единовременные показатели и получаем скорректированную прибыль. Из важного: доходные ставки растут - так, за 9М23 они увеличились на 17% г/г, до 4,47 руб./пкм. В историческом контексте это высокие уровни для "Аэрофлота". Пока наша рекомендация - "продавать", но в целом динамика положительная".

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