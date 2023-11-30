"Финам" повысил рейтинг бумаг Татнефти до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с "держать" до "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

Прогнозная стоимость обыкновенный акций эмитента была при этом повышена экспертами с 591,6 руб. до 798,9 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 24,5% от текущего уровня.

Прогнозная стоимость привилегированный акций "Татнефти" была повышена с 581 руб. до 791,7 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 23,9% от текущего уровня.

"По итогам третьего квартала "Татнефть" впервые за три года неожиданно вернулась к норме выплат дивидендов примерно 100% прибыли по РСБУ, что в случае сохранения данного "пэйаута" может сделать эмитента одной из наиболее дивидендных акций на рынке. Дополнительно бумаги "Татнефти" поддерживают возвращение демпферных выплат в полном объеме, повышенные рублевые цены на нефть и высокая вероятность ослабления рубля в 2024 году. Полагаем, что сочетание данных факторов делает акции интересными для покупок в текущей ситуации", - пишет Кауфман в обзоре.

"Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основными направлениями деятельности являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.

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