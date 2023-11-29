Рубль в среду вырос к основным валютам на фоне подорожавшей нефти

Москва. 29 ноября. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов среды, рубль подрос к бивалютной корзине на фоне подорожавшей нефти.

Курс доллара США составил 88,55 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 89 копеек ниже закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97,33 руб./EUR1, подешевев на 86,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 87,76 копейки, до 92,55 руб. Курс китайского юаня снизился на 7,4 копейки - до 12,41 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепился к основным валютам по итогам среды, несмотря на завершение налоговых выплат ноября. 28 ноября компании-экспортеры перечислили в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы. Поддержку рублю оказали рост цен на нефть и обязательства по продаже валютной выручки, введенные для ряда российских компаний в середине прошлого месяца. Кроме того, рубль подорожал на ожиданиях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России с учетом высокой инфляции.

Ускорения цен с поправкой на сезонность не наблюдается, инфляция в России сложится ближе к верхней границе октябрьского прогноза ЦБ РФ 7-7,5%, сообщил журналистам директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.

"Пока мы видим, что инфляция идет близко к верхней границе прогнозного диапазона 7-7,5%. Если смотреть вперед, то темпы роста цен с поправкой на сезонность - они не ускоряются. Если сюда добавить эффект базы, а именно в конце ноября и в декабре прошлого года темпы роста цен уже ускорились выше траектории 4%, то существенного ускорения от той цифры, что вы назвали - 7,4% - ждать не стоит. Мы ориентируемся (по итогам 2023 года - ИФ) на верхнюю границу нашего целевого диапазона в настоящий момент", - сказал Морозов в кулуарах конференции "Инвестиции 2024 - идеи и стратегии в меняющемся мире".

Инфляция в РФ с 21 по 27 ноября ускорилась до 0,33% с 0,20% с 14 по 20 ноября, после 0,23% с 8 по 13 ноября (из-за праздника сроки замера составили 6 дней), 0,42% с 30 октября по 7 ноября (также из-за праздника замер был за 8 дней), соответствующие данные приводятся в сообщении Росстата.

С начала месяца рост цен в РФ к 27 ноября составил 1,13%, с начала года - 6,66%.

Из данных за 20 дней ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 ноября ускорилась до 7,53% с 7,37% на 20 ноября и 6,69% на конец октября, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров, такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,54% (с 7,28% на 20 ноября), если высчитывать из среднесуточных данных за весь ноябрь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Таким образом, годовая инфляция превысила верхнюю границу прогноза ЦБ на 2023 год (7,0-7,5%).

Введение обязательной реализации валютной выручки экспортерами в октябре имело эффект, в том числе психологический, но переоценивать его влияние пока не стоит: продажи валюты росли на фоне повышения цен на сырье, как повлиял именно указ, не ясно, кроме того, заявил Морозов.

"Мы действительно наблюдаем, что экспортеры увеличили продажу экспортной выручки, но по-прежнему остается вопрос, они это сделали, потому что им приказали это сделать, то есть по указу, или по другим причинам. Однозначного ответа на этот вопрос нет", - сообщил он на конференции.

Директор департамента отметил, что объемы продажи экспортной выручки достаточно хорошо коррелируют с объемом экспорта, прежде всего, нефтяного, с лагом в два месяца. "То увеличение продаж, мы видим, что нефтяники активизировались с продажами валюты, оно корреспондирует с тем движением цен на нефть вверх, которое происходило какое-то время назад", - заявил глава департамента ЦБ.

Если бы дополнительного требования по реализации экспортной выручки не было, то все равно объемы продажи валюты экспортерами увеличились бы, добавил он. "Это не означает, что регулятивные меры не играли никакой роли, они сыграли роль, и психологический канал работал, безусловно, и действительно есть увеличение продаж других экспортеров, но я бы все-таки влияние этих мер не переоценивал", - заявил Морозов.

Указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)" президент РФ Владимир Путин подписал в середине октября. В перечень вошли 43 группы компаний, "относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства".

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду уверенно укрепилась как к доллару, так и к евро. "Одним из важных событий этой недели для нефтяных цен, а в перспективе и для рубля, может стать завтрашнее заседание ОПЕК+, ранее перенесенное с 26 ноября. Если говорить о зарубежных новостях, опубликованная сегодня вторая оценка ВВП США за третий квартал свидетельствует об опережающем росте американской экономики - на 5,2% кв./кв. в пересчете на год. При этом индикатор GDP Now от ФРБ Атланты прогнозирует рост ВВП по итогам четвертого квартала на 2,1%. Подобный рост и прогнозы не дают предпосылок для скорого снижения ставок в США на фоне рисков рецессии, однако продолжающая замедляться инфляция, в свою очередь, снижает необходимость в проведении жесткой денежно кредитной политики. Еще одним событием этой недели должно стать выступление главы ФРС Джерома Пауэлла 1 декабря", - говорит Беспалов.

"Несмотря на завершение основных налоговых платежей ноября, рубль продолжил укрепляться, чему, по всей видимости, способствовали в основном внешние условия. Так, стоимость нефти марки Brent впервые во второй половине ноября достигала отметки $83 за баррель. Отметим, что начало декабря станет очередным периодом проверки эффективности принятых мер по обязательной продаже валютной выручки экспортерами. В начале ноября рубль впервые за долгое время не испытывал давления в "неналоговый" период. В то же время в сентябре и октябре цены на нефть достигали локальных максимумов в 92-94 долл. за баррель, и вероятно, даже без административного воздействия потоки валютной выручки экспортеров в РФ в ноябре должны были увеличиться. В середине текущего месяца цены на нефть обновляли минимумы с лета, поэтому приток выручки к концу года может сократиться. Если меры по обязательной продаже валюты работают эффективно, то в декабре рубль не заметит сокращения предложения долларов и евро в неналоговый период и, как минимум, сохранит текущие позиции, занятые за период укрепления с октября", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок сократили темпы роста вечером в среду после публикации данных о запасах в США.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,33% - до $82,01 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,46% - до $76,75 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,609 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем сокращение на 0,933 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина повысились на 1,764 млн баррелей, дистиллятов - на 5,217 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 0,229 млн баррелей и снижения резервов дистиллятов на 0,394 млн баррелей.

Высокие цены на нефть поддерживают новости о сильном шторме в Черном море, который препятствует поставкам нефти. "В акватории Черного моря сохраняются неблагоприятные гидрометеорологические условия. В связи с этим в морских портах РФ в Черноморском бассейне сохраняются ограничения судоходства до улучшения погоды", - сообщил Минтранс РФ.

Казахстан сократил добычу на крупнейших месторождениях - Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке - после того, как "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) приостановил отгрузку нефти на своем морском терминале под Новороссийском в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Отмечалось, что резервуарные парки практически заполнены, в связи с чем прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 ноября на 27,39 копейки, до 88,8841 руб./$1, и увеличил курс евро на 58,44 копейки, до 97,6503 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду увеличился на 22,81 копейки по отношению ко вторнику и составил 88,8456 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 9,72 копейки и составил 88,8112 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 392,927 млн, из которых $449,055 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $943,872 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 64,17 копейки, до 97,6696 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 38,04 копейки, до 97,5881 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR487,906 млн, из которых EUR110,45 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR377,456 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 ноября увеличилась на 3 базисных пункта - до 15,2% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в среду относительно вторника на 9 базисных пунктов - до 14,77% годовых, на 3 месяца - повысилась на 4 базисных пункта, до 13,45% годовых, на 6 месяцев - увеличилась также на 4 базисных пункта, до 11,07% годовых.