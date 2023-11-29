Рынок акций РФ просел ниже 3175п по индексу МосБиржи из-за слабости нефти и роста рубля, лидировал в откате Polymetal

Москва. 29 ноября. Рынок акций РФ в среду завершил основные торги снижением рублевых цен большинства blue chips на фоне вечернего отката нефти (Brent опустилась к $81,6 за баррель после дневного роста выше $83 за баррель), в то время как внешняя фондовая конъюнктура немного улучшилась. Индекс МосБиржи опустился ниже 3175 пунктов на фоне укрепления рубля, лидерами отката выступили бумаги Polymetal (-5,4%); во "втором эшелоне" выросли лидировавшие по оборотам акции "Сегежи Групп" (+11,2%), подешевели акции "Инарктики" (-4,1%) и "Софтлайна" (-3,4%) на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3173,52 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1128,01 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,8%.

Доллар к 18:50 МСК подешевел до 88,61 рубля (-0,83 рубля).

Снизились в цене акции Polymetal (-5,4%), "РусГидро" (-1,8%), "НЛМК" (-1,7%), "Аэрофлота" (-1,4%), "Газпрома" (-1,3%), "Яндекса" (-1,3%), "Интер РАО" (-1,2%), "Московской биржи" (-1,1%), ВТБ (-1,1%), "Северстали" (-1%), расписки TCS Group (-1%), бумаги Сбербанка (-0,9% и -1,2% "префы"), "Норникеля" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "Татнефти" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,3%).

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО в III квартале 2023 года сократился на 21% относительно показателя за тот же период прошлого года, до 9,3 млрд руб., сообщила компания. Без учета курсовых переоценок компания получила скорректированную чистую прибыль в размере 38,4 млрд руб. против 25,1 млрд руб. скорректированной прибыли годом ранее.

За 9 месяцев года "Аэрофлот" получил 111,3 млрд руб. чистого убытка против прибыли в 62 млрд руб. годом ранее. Скорректированная на курсовой эффект прибыль составила 18,3 млрд руб. по сравнению с 2 млрд руб. убытка за аналогичный период прошлого года.

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,4%), "Магнита" (+1,1%), расписки OZON (+0,3%).

"АЛРОСА" по результатам 9 месяцев 2023 года снизила чистую прибыль по РСБУ на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 87,9 млрд рублей, сообщила компания. Выручка за 9 месяцев составила 237,2 млрд рублей, это на 8% больше, чем в январе-сентябре прошлого года, говорится в отчетности.

Акции "Сегежа Групп" выросли до 4,378 рубля (+11,2%). Накануне вечером компания сообщила на ленте раскрытия о займе у "дочки" АФК "Система" объемом 7,7 млрд рублей (с учетом процентов) сроком на три года для финансирования текущей деятельности.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций в среду понес умеренные потери. Активнее других снижались бумаги представителей металлургического и энергетического секторов, лучше рынка смотрелись IT-компании.

Покупатели были малоактивными, несмотря на локальный всплеск вверх в нефти. Сдерживающим фактором выступило укрепление рубля. Внешний фон оставался неоднозначным: индексы китайских бирж снизились, на европейских площадках настроение было более приподнятым. Вторая оценка ВВП США за III квартал оказалась выше предварительных 4,9%, отмечает аналитик.

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) спрогнозировали, что глобальный ВВП в 2023 году увеличится на 2,9%, в то время как сентябрьский прогноз предусматривал рост на 3%. В организации отметили, что темпы роста мировой экономики не восстановятся до 2025 года. В четверг состоится пресс-конференция ЦБ РФ по обзору финансовой стабильности, также ожидается министерская встреча ОПЕК+. На рынке ждут, что разногласия в рядах нефтяного картеля сгладятся и не повлияют на политику регулирования квот. На рынке акций РФ краткосрочно сохранится боковая формация, прогноз по индексу Мосбиржи на 30 ноября - 3150-3250 пунктов, считает Бахтин.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также отмечает, что неопределенность по поводу решения ОПЕК+ по квотам на встрече 30 ноября оказывает давление на рынок нефти и на котировки российских биржевых активов.

В среду в лидеры роста на фоне общей недооцененности, а также интереса к сектору морских грузоперевозок, вошли акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+3,9%). В аутсайдерах в преддверии обмена оказались ценные бумаги Polymetal, продолжающие демонстрировать повышенную волатильность на протяжении нескольких торговых сессий подряд. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 30 ноября - диапазон 3100-3200 пунктов, полагает Мильчакова.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев, причины снижения индекса Мосбиржи остаются прежними: жесткая монетарная политика ЦБ РФ в борьбе с высокой инфляцией, снижающиеся цены на нефть из-за слабеющего спроса и укрепление рубля на фоне введенных дополнительных мер поддержки.

При этом несмотря на эти факторы индекс МосБиржи остается вблизи рубежа 3200 пунктов, а индекс РТС продолжает движение в рамках восходящего среднесрочного тренда.

В среду свои финансовые результаты за 9 месяцев по МСФО опубликовала "Транснефть" (-0,2%). Компания отчиталась о росте выручки на 7,8% (до 980 млрд рублей) и прибыли на 44% (до 277,6 млрд рублей). Данные оказались позитивными, но реакция акций оказалась нейтральной.

На американских рынках акций рост в среду продолжился, индекс S&P500 торгуется вблизи годового максимума. Поводом для роста рынка стала благоприятная статистика по ВВП США, который в III квартале вырос на 5,2%, превысив ожидания. Уверенность инвесторов в том, что базовая ставка ФРС скоро пойдет вниз, крепнет. В условиях снижения инфляции текущая монетарная политика становится более ограничительной из-за роста реальной ставки, поэтому при дальнейшем снижении инфляции регулятор будет вынужден снижать ставку, чтобы влияние реальных ставок не было разрушительным. Более того, судя по динамике фьючерсов на изменение ставки, рынки закладывают первое снижение уже не в июне 2024 года, а в мае - на 0,25 п.п., отмечает эксперт.

Нефть днем росла на фоне ожиданий более значительного сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК+, однако к вечеру растеряла позиции на статистике о росте запасов сырья в США, добавил Яковлев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, Америка и Европа умеренно растут, ожидая начала смягчения денежно-кредитной политики, в то время как Азия разочарована слабым откликом китайской экономики на стимулирующие усилия властей.

Управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил, что текущие параметры денежно-кредитной политики уже достаточно ограничительные, и отметил возможное снижение ставок в ближайшие месяцы. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби также отметил значительный прогресс в борьбе с инфляцией. Теперь оценка вероятности, что ФРС сохранит процентную ставку на январском заседании без изменений, превышает 95%, и в 40% оценивается вероятность, что ФРС может начать смягчение политики уже в марте 2024 года, отметил аналитик.

Китайские акции снизились на опасениях, что стимулы властей пока не дают ожидаемого эффекта и не ускоряют рост экономики, а в лучшем случае поддерживают ее устойчивость.

Российский фондовый рынок в среду умеренно снизился. Акции "Софтлайна" и "Инарктики" подешевели после того, как обе компании, проводящие SPO, объявили о ценах размещения ниже рыночных котировок.

Индекс МосБиржи остается в фазе консолидации ниже своего годового максимума. Ему пока не хватает силы, чтобы его обновить, но и причин уходить в более глубокую коррекцию тоже нет. Сопротивление по-прежнему остается в районе 3300 пунктов, в то время как поддержка была подтверждена около 3150 пунктов. Следующий уровень поддержки находится уже ближе к 3000 пунктам, считает Калачев.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, рост акций "Сегежи Групп" вызван корпоративными новостями - накануне вечером появилась информация о том, что компания получила займ от структуры АФК "Система" в размере 7,7 млрд руб. Учитывая сильную перепроданность акций "Сегежи" ранее, данная новость спровоцировала бурный рост бумаг, так как риски допэмиссии, чего опасались инвесторы, на данный момент заметно снизились, отметил Головинов.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), растут Европа (индексы CAC 40, DAX прибавили 0,4-1,2%, FTSE просел на 0,2%) и США (индексы выросли к 18:50 МСК на 0,2-0,4%).

Член совета управляющих Банка Японии Сэйдзи Адачи заявил в среду, что центробанку пока все еще слишком рано обсуждать ужесточение денежно-кредитной политики, несмотря на ряд позитивных сигналов в динамике потребительских цен.

"На данном этапе целесообразно терпеливо сохранять политику монетарного стимулирования", - сказал Адачи, слова которого приводит Market Watch.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в ноябре увеличился до 93,8 пункта по сравнению с пересмотренными 93,5 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Европейской комиссии. Эксперты в среднем ожидали повышения индекса до 93,7 пункта с объявленного ранее октябрьского уровня в 93,3 пункта, по данным Trading Economics.

Тем временем, ВВП США в третьем квартале увеличился на 5,2% в пересчете на годовые темпы, по пересмотренным данным министерства торговли. Это максимальные темпы подъема с октября-декабря 2021 года. Ранее сообщалось о росте на 4,9%.

Аналитики в среднем прогнозировали пересмотр роста показателя до 5%, согласно результатам опросов Trading Economics и MarketWatch.

На нефтяном рынке в среду цены вечером растеряли дневной рост из-за статистики о запасах сырья в США. Днем Brent поднималась выше $83 за баррель, но вечером откатилась ниже $82.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $81,65 за баррель (+0,01% и +2,1% накануне), январская цена WTI - $76,48 за баррель (+0,1% и +2,1% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,609 млн баррелей. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем сокращение на 0,933 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина повысились на 1,764 млн баррелей (ожидался рост на 0,23 млн), дистиллятов - на 5,217 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,394 млн баррелей).

Падение цен на нефть сдерживают новости о сильном шторме в Черном море, который препятствует поставкам нефти. "В акватории Черного моря сохраняются неблагоприятные гидрометеорологические условия. В связи с этим в морских портах РФ в Черноморском бассейне сохраняются ограничения судоходства до улучшения погоды", - сообщил Минтранс РФ.

Казахстан сократил добычу на крупнейших месторождениях - Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке - после того, как "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) приостановил отгрузку нефти на своем морском терминале под Новороссийском в связи с неблагоприятными погодными условиями. Отмечалось, что резервуарные парки практически заполнены, в связи с чем прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах.

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится в четверг в онлайн-формате, хотя изначально предполагалось провести заседание очно в Вене 26 ноября.

Страны ОПЕК+, скорее всего, продлят существующие ограничения на нефтедобычу с минимальными изменениями до конца первого квартала 2024 года, полагают аналитики Citi. Вероятность сохранения производства на прежнем уровне оценивается ими в 60-70%, более масштабных сокращений поставок топлива - примерно в 20%, увеличения добычи - в 10-20%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-5,5%), акции ПАО "ТНС энерго" (-4,9%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-4,5%), ПАО "Инарктика" (-4,1%, до 901,5 рубля), "ВСМПО-Ависма" (-4%), ПАО "ГАЗ" (-4%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-4%).

SPO ПАО "Инарктика", ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, может пройти по нижней границе первоначального ценового диапазона - 900 рублей за одну акцию. Ранее озвученный диапазон составлял 900-968,5 руб. за одну акцию, сообщила компания в пресс-релизе. Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 29 ноября, брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок, отмечено в сообщении.

Акционеры ПАО "Инарктика" утвердили рекомендацию совета директоров о выплате по итогам 9 месяцев этого года дивидендов в размере 19 рублей на акцию, сообщается в материалах компании. Закрытие реестра - 9 декабря 2023 года.

Акции ПАО "Софтлайн" (-3,4%, до 144,8 рубля) просели на новостях, что компания в рамках SPO предложит до 25 млн акций, или около 8% УК, ценовой диапазон - 140-149,84 руб. за штуку.

Подорожали акции ПАО "Россети Сибирь" (+22,2%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+9,9% и +15,3% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+9,8% и +13,6% "префы"), ПАО "РБК" (+8,9%), ПАО "Фармсинтез" (+6,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,02 млрд рублей (из них 7,98 млрд рублей пришлось на акции "Сегежа Групп", 7,47 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,49 млрд рублей на акции "Газпрома").