Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Транснефти на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Транснефти" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Кирилла Бахтина.

"Транснефть" первой из компании нефтегазового сектора опубликовала финансовую отчетность за 3К23, отмечает эксперт. На уровне выручки и EBITDA, по мнению Бахтина, обошлось без сюрпризов: первой (+6% к/к до 343 млрд руб.) оказали поддержку выросшие нефтяные цены, а перепродажа нефти составляет весомую часть объема реализации самой компании. EBITDA же ожидаемо уменьшилась на 9% к/к до 135 млрд руб. на фоне увеличившихся летом расходов на ремонтные работы и снизившихся в 2П23 объемов добычи жидких УВ в России. Прибыль в 64 млрд руб. оказалась на 11% ниже оценки рынка, но очень близкой к прогнозам стратегов "Синары".

"Сопоставление чистой прибыли с ожидавшейся рынком цифрой может привести к незначительно негативной реакции инвесторов, - полагает аналитик инвестбанка. - Тем не менее вклад 3К23 в размер годовых дивидендов, по нашим оценкам, составит 3900 руб./акцию (текущая дивидендная доходность - 2,7%), а это хорошие цифры для низкорисковой компании. За 9М23, по нашим оценкам, "Транснефть" заработала на дивиденды уже 15400 руб./акцию (доходность - 10,5%). Кроме того, в отчетном периоде компания показала отличные денежные потоки: операционный (90 млрд руб. против 139 млрд руб. за 1П23) и свободный (32 млрд руб. против 29 млрд руб. за 1П23)".

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