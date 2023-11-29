"Финам" подтверждает рейтинг акций "Транснефти" на уровне "покупать" с целевой ценой 176900 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста 21,2%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Транснефть" представила отчётность по МСФО за III квартал 2023 года. Выручка компании выросла на 17,1% г/г до 343,4 млрд руб., EBITDA - на 5,6% г/г до 135,1 млрд руб., а чистая прибыль акционеров увеличилась на 32,4% г/г до 63,8 млрд руб. Умеренный рост выручки и EBITDA вызван индексацией тарифа и увеличением дальности транспортировки нефти на фоне переориентации экспорта. Более сильная динамика чистой прибыли в первую очередь связана с курсовыми разницами. При этом отметим, что темпы роста чистой прибыли и EBITDA замедлились относительно первого полугодия, что связано с влиянием добровольного сокращения добычи и экспорта со стороны РФ", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

На взгляд эксперта, отчётность "Транснефти" выглядит нейтрально. По его оценкам, вклад скорректированной чистой прибыли по итогам первых девяти месяцев в годовые дивиденды "Транснефти" превышает 15000 руб. на акцию, а в целом по итогам года мы продолжаем ожидать выплаты 19657 рублей дивидендов на акцию, что соответствует 13,5% доходности.

"На фоне неплохой для защитного бизнеса дивидендной доходности и ожидания сплита продолжаем позитивно смотреть на привилегированные акции "Транснефти", - заключает стратег "Финама".

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