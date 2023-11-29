SberCIB сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Акрона

SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Акрона", сообщается в комментарии старшего аналитика Георгия Иванина и младшего аналитика Никиты Ковалева.

"Акрон" во вторник опубликовал результаты по МСФО за 3К23. Выручка и EBITDA компании выросли относительно 2К23. В то же время скорректированная чистая прибыль упала, а свободный денежный поток стал отрицательным. За 9М23 компания выполнила наши прогнозы скорректированной чистой прибыли и свободного денежного потока на 2023 год соответственно лишь на 58% и 32%. Высока вероятность, что результаты по итогам года будут ниже, чем мы ожидали. Пока неясно, когда эмитент возобновит выплату дивидендов. Акцииторгуются с мультипликатором EV/EBITDA 2024о на уровне 7,7, что предполагает премию 15% к среднему за 2018-2022 гг. (6,7)", - указывают эксперты.

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