Ведущие индексы акций США целят на максимумы - БКС Экспресс

Потенциал роста общемирового фондового "поводыря" - индекса S&P 500 - сохраняется вплоть до годовых максимумов, сообщается в обзоре эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Индексы акций возвращаются на локальные максимумы, а до годовых вершин S&P 500 и Nasdaq Composite остается около процента. В общем ноябрьское ралли явно удалось: бенчмарки за месяц прибавили более 10%. Волатильность рынка очень низкая, "индекс страха" VIX падает на уровни многолетних минимумов. Область 12 п. по индикатору страха значительно ниже среднеисторических 20 п. В обычной ситуации такая эйфория таила бы в себе высокие риски падения рынка акций, но пока есть веские доводы против распродаж бумаг, - пишет аналитик. - Технически картина в S&P 500 не меняется. Оценки движения на годовые максимумы актуальны. До пиковых 4600 пунктов остается порядка процента, и это движение одного дня. При этом перекупленность рынка игнорируется, а снижение перегретости индексов и бумаг реализуется, по сути, в плоской коррекции".

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