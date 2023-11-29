"БКС МИ" сохраняет сдержанную оценку акций АЛРОСА

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет сдержанную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", санкционные риски остаются на повестке, сообщается в комментарии аналитиков.

"Компания опубликовала финансовые результаты по РСБУ за девять месяцев и III квартал 2023 года. Сильный рост показателей в 3К относительно прошлого года связан с крупными закупками со стороны Индии в 2023 году - в августе страна приобрела у России алмазы на рекордные за последние годы $215 млн. Взгляд на акции "АЛРОСА" сдержанный, санкционные риски остаются на повестке. Кроме того, во второй половине октября 2023 года эмитент ограничил на два месяца продажу алмазов для нормализации запасов огранщиков. Это ударит по продажам в IV квартале, эффект будет лишь отчасти сглажен отскоком в ценах на драгоценные камни", - указывают эксперты.

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