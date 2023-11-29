"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 8000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 8000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,17%, стоп-приказ: 7060 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Несмотря на обозначенный потолок цен на нефть из России, средняя цена реализации оказалась выше $60, а экспорт энергоносителей остается стабильным. По мнению аналитиков, это говорит о высоком спросе на топливо без учета локальных ограничений.

"С технической точки зрения восходящий тренд продолжается, локальная коррекция, вероятнее всего, закончена. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 7060 руб. риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,91", - отмечают в "Финаме".

"ЛУКОЙЛ" - одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объемам нефтедобычи в России.

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