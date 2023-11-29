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Главная / Мнения аналитиков / Акции ВТБ, Fix Price и Globaltrans - кандидаты на возможный отскок - "БКС МИ"
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29 ноября 2023 года 14:42
Акции ВТБ, Fix Price и Globaltrans - кандидаты на возможный отскок - "БКС МИ"
Акции ВТБ, Fix Price и Globaltrans имеют потенциал для развития подъема, отмечается в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). На взгляд экспертов, есть фундаментальное обоснование для их роста, а слабая на данный момент техническая картина намекает на возможность отскока в будущем при появлении триггеров. "Рост ключевой ставки для ВТБ скорее нейтральный момент, но некоторое давление присутствует, - указывают стратеги. - Руководство ожидает, что год закончится в позитивном ключе - недавно был повышен прогноз по годовой прибыли с 400 до 430 млрд руб. Потенциально это хорошо для будущих дивидендов, которые могут ожидать инвесторы. От максимума 2023 года, установленного в начале сентября, котировки потеряли почти 20%. Недавно был переписал осенний минимум. Пока рынок находится в боковике, инвесторы предпочитают переходить в более понятные и быстрые кейсы. На практике, акции ВТБ часто играют роль догоняющего, и такой сценарий может повториться". С даты выхода стратегии акционеры Fix Price одобрили редомициляцию в Казахстан с Кипра, напоминают эксперты. Новая юрисдикция находится вне ЕС, что повышает шансы на возобновление дивидендов. Финансовые результаты в текущем году под давлением, но в будущем они могут восстановиться, уверены в "БКС МИ". Появление признаком роста доходов и возвращения к дивидендам могут спровоцировать рост волатильности. "Порядка 32% было потеряно в цене акций от максимума 2023 года, - констатируют аналитики. - Котировки двигаются под скользящими средними. Дневной RSI ниже 30 п., а недельный близок к данной отметке. Цена находится далеко от EMA50 на дневном графике. Все это является признаками необходимости как минимум в техническом отскоке. Спуск под 300 станет негативным сигналом, но на короткой и средней дистанции может развиться отскок с первой целью 340-350, а в лучшем случае - 360-380". Компания Globaltrans была одной из самых сильных в транспортном секторе, и на то было множество причин, но они же и привели к сильной технической перегретости бумаг, спровоцировавшей коррекцию, отмечается далее в комментарии. Рост спотовых ставок аренды полувагонов продолжается, а значит финансовые результаты по итогам 2023 года должны быть сильными, что, по мнению стратегов "БКС МИ", позитивно для дивидендов, которые так и не начали выплачивать. Новости о дивидендах могут спровоцировать бурный рост. "После коррекции, примерно в середине сентября, акции ушли в боковик и в моменте пытаются выйти из него вниз. Немного ниже проходит EMA200 - сильный уровень поддержки. Пока цена выше 560 есть шансы развить отскок как минимум в рамках боковика в сторону 675", - указывают аналитики инвесткомпани. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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