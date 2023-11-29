"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amazon с целью $161,9

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целью $161,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $139, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания презентовала чат-бот на базе искусственного интеллекта, предназначенный для корпоративных пользователей, отмечают аналитики. Ожидается, что чат-бот будет решать повседневные задачи разработчиков, его также адаптируют для работы бизнес-аналитиков, сотрудников кол-центров, менеджеров по логистике. ИИ-помощника можно будет настраивать для учета корпоративных данных или профиля сотрудника.

"С технической точки зрения акции пробили ключевой уровень сопротивления. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $139 риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,9", - указывают в "Финаме".

Amazon - американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.

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