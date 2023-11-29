Акции РусГидро не интересны для долгосрочных инвестиций - Freedom Finance Global

Акции "РусГидро" не интересны для долгосрочных инвестиций, поскольку потенциал их роста составляет менее 10% с текущих уровней, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Компания "РусГидро" отчиталась по МСФО за 3К23. Выручка выросла на 21,88% г/г, чистый убыток объемом 3,325 млрд сменился чистой прибылью в размере 9,051 млрд руб. EBITDA поднялась на 79,89% г/г, до 26,845 млрд руб. Негативным моментом отчетности мы считаем увеличение капитальных затрат за июль-сентябрь на 56,2% г/г, до 37,84 млрд руб., а за январь сентябрь - более чем вдвое, до 141,875 млрд руб.", - пишет эксперт.

По основным мультипликаторам компания оценивается аналитиком неоднозначно: соотношение между рыночной стоимостью акций и годовой прибылью (P/E) у нее равно 6,25x при среднем по отрасли 7,92x. Коэффициент EV/EBITDA составляет 5,3x при среднеотраслевом 4,81x. Показатель эффективности ROE, равный 8,8%, значительно превышает среднее по сектору значение 5,2%, но в целом указывает на низкую эффективность компании. Долговая нагрузка по NetDebt/EBITDA за третий квартал осталась на приемлемом уровне 2,4x.

"Потенциал роста акций "РусГидро" до таргета 0,88 руб. составляет менее 10%, поэтому считаем нецелесообразным входить в длинные позиции по этой бумаге на текущих уровнях, - указывает Чернов. - Дивиденд компания выплачивает только в середине года. Среднестатистическая доходность по ним составляла 6% годовых, что при текущей ключевой ставке на уровне 15% заметно снижает инвестиционную привлекательность ценных бумаг "РусГидро".

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