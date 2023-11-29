Росту цен на сырьевом рынке способствует снижение доллара и доходностей казначейских облигаций США - "Русс-Инвест"

Снижение доллара и доходностей казначейских облигаций США создает условия для роста цен на сырьевом рынке, полагает главный экономист инвестиционной компании "Русс-Инвест" Александр Арутюнян.

"Вышедшие данные Американского нефтяного института (API) показали, что коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на 817 тыс. баррелей, в то время как ожидали их более резкого сокращения (на 2 млн. баррелей). При этом запасы в Кушинге, используемые для расчетов по фьючерсным контрактам, сократились на 465 тыс. баррелей. Все три цифры явно в плюс нефтяному рынку, что подтверждается и динамикой нефтяных цен - фьючерсные цены на нефть пошли вверх после публикации данной статистики. Остается дождаться результатов заседания министерского комитета ОПЕК+, чтобы понять пойдет ли картель на дополнительное сокращение добычи или сохранит текущие квоты", - пишет эксперт.

По мнению аналитика, с фундаментальной точки зрения, наблюдаемое сейчас снижение доллара и снижение доходностей казначейских облигаций США, ведущее к сдвигу кривой доходностей (yield curve) вниз, создает условия для роста цен на сырьевом рынке.

В частности, цены на золото вновь рванули вверх - в данный момент фьючерсные цены на золото вышли до $2068 за тройскую унцию (1,39% с утра, серебро прибавляет 2,15%), констатирует Арутюнян, и находятся совсем недалеко как от локального, так и от исторического пика.

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