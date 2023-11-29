"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 2900 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 2900 руб. за штуку с инвестиционным горизонтом на январь 2024 года. Цена входа - рыночная текущая, потенциальная доходность - 10%, сообщается в комментарии.

"Ожидаем позитивную динамику акций в короткой перспективе на фоне новостей о подробностях разделения бизнеса. В таком сценарии, по нашим оценкам потенциальная цена на акции может составить 2900 рублей, то есть потенциальная доходность составит 10% на горизонте до трех месяцев. Основные риски - негативные подробности разделения в отношении миноритариев, а также затягивание публикации подробностей разделения компании", - пишут эксперты.

Компания находится в процессе разделения активов на российские и международные, напоминают аналитики. В периметр российских активов может войти поисковая система, сервис онлайн-заказа такси, электронная торговая площадка и стриминговые сервисы. Ранее топ-менеджеры Яндекса получали акции компании в качестве мотивации. Вероятно, по этой причине можно ожидать позитивное решение, затрагивающее миноритарных владельцев акций компании, полагают стратеги сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"По данным Минцифры, подробности разделения должны быть предоставлены до конца 2023. Если интересы миноритариев будут учтены, можно ожидать положительной переоценки акций рынком", - отмечают аналитики.

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