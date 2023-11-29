"Солид Брокер" сохраняет рекомендацию "продавать" для бумаг "Сегежа групп", проблемы эмитента пока не решены, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Стало известно, что "Сегежа групп" заключила сделку займа для финансирования текущей деятельности с АО "Система Финанс". Размер сделки в денежном выражении составляет 7,7 млрд рублей с учетом процентов, срок исполнения обязательств по сделке не более 36 месяцев. По сути, это означает прямую финансовую помощь от материнской АФК "Система". В 2023 году "Сегежа" должна погасить кредиты и облигации на сумму 9,2 млрд. рублей. Именно для этого и нужна финансовую помощь, по нашему мнению. Общий размер выпуска составляет 8,2 млрд. рублей, с учетом "кэша" на балансе "Сегежа" должна успешно пройти эту оферту, - указывают эксперты. - Однако нужно понимать, что такая форма финансовой помощи лишь немного "продлевает жизнь пациенту". Глобально проблема эмитента (нехватка операционного денежного потока на проценты) по-прежнему не решена. Поэтому, несмотря на спекулятивный "вынос шортов" на этой новости, наша рекомендация "продавать" для акций компании остается в силе".

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