"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает топ-идею "Лонг в расписках TCS Group" с ожиданием дальнейшего ререйтинга на 10% к концу декабря после рекордных результатов за III квартал 2023 года, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Эмитент - сильная "история роста" в финансовом секторе, и оценка предполагает премию к игрокам с более сдержанным потенциалом. По нашим текущим оценкам, TCS торгуется на уровне P/E 2023e 8,6х и P/BV 2023e 2,4x. Мы повысили целевую цену в нашей последней квартальной стратегии и подтвердили фундаментальную рекомендацию "покупать" на год", - указывают аналитики.

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