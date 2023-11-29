.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром просел ниже 3190п по индексу МосБиржи на укреплении рубля, выросла "Сегежа" на новостях
.
ГЛАВНОЕ
Рост ВВП в 3-м квартале ускорился до 5,5%
Рост российской экономики в 3-м квартале ускорился до 5,5% после повышения на 4,9% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего увеличения показателя на 5,2%
 
Мошенники придумали схему кражи в маркетплейсах
Преступники придумали новую схему кражи дорогих товаров с использованием маркетплейсов. Для этого они подкупают сотрудников ПВЗ, которые делают им дубликат ключей и, по сути, помогают вынести ценные вещи для продажи. "Известия" пишут о том, как...
 
Регионы будут готовить меньше специалистов в сфере машиностроения
В машиностроении, как нигде, требуются квалифицированные кадры, пишут "Ведомости". Но именно в этой сфере сложилась "картинка не очень радужная", заявил на пленарном заседании в рамках финала чемпионата "Профессионалы" в Санкт-Петербурге главный...
 
Минпромторг вновь попытается снизить нагрузку на автопром
Минпромторг вновь попытается снизить нагрузку на автопром: для отрасли и других машиностроителей может возобновиться программа льготных кредитов на оборотные средства, пишет "Коммерсантъ". Поиск средств еще идет, пока Минпромторг оценивает...
 
29 ноября 2023 года 11:33

Рынок акций РФ утром просел ниже 3190п по индексу МосБиржи на укреплении рубля, выросла "Сегежа" на новостях

Москва. 29 ноября. Рынок акций РФ утром в среду снижается в секторе рублевых цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent поднялась в район $81,8 за баррель); индекс МосБиржи просел ниже 3190 пунктов на фоне укрепления рубля во главе с бумагами металлургов и финкомпаний. Во "втором эшелоне" выросли лидирующие по оборотам акции "Сегежи Групп", подешевели акции "Инарктики" и "Софтлайна" на корпоративных новостях.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3189,52 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1129,54 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,4%.

Доллар стоит 88,96 рубля (-0,48 рубля), утренний минимум - 88,76 руб./$1.

Подешевели акции Polymetal (-3,4%), "НЛМК" (-1%), расписки OZON (-1%), бумаги "Московской биржи" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Норникеля" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,5% "префы"), "РусГидро" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,2% "префы"), "Магнита" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Подорожали акции ОК "Русал" (+1,4%), "Роснефти" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,2%), бумаги "Газпрома" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Акции "Сегежа Групп" выросли до 4,267 рубля (+8,3%). Накануне вечером компания сообщила на ленте раскрытия о займе у "дочки" АФК "Система" объемом 7,7 млрд рублей (с учетом процентов) сроком на три года для финансирования текущей деятельности.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 3170-3215 пунктов. Общая картина по рынку акций не меняется, однако рост накануне вечером внушает оптимизм, что индекс МосБиржи все же сможет удержаться от сильного снижения. Есть надежда, что акции Сбербанка в среду смогут подрасти, что должно поддержать рынок.

Накануне ростом отметились акции "Сургутнефтегаза" на ожиданиях публикации отчетности в ближайшие дни. Акции "Роснефти" вновь поднялись выше своей 20-дневной средней. Также можно отметить рост акций "Сегежи Групп" - во время вечерней сессии во вторник появилась информация о том, что компания получила займ от структуры АФК "Система" в размере 7,7 млрд руб. Учитывая сильную перепроданность акций "Сегежи" ранее, данная новость спровоцировала бурный рост бумаг, так как риски допэмиссии, чего опасались инвесторы, на данный момент заметно снизились, отметил Головинов.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", разворота рынка акций РФ вверх не предвидится, индекс МосБиржи продолжит торговаться в широком диапазоне 3000-3300 пунктов. Движение в рамках краткосрочного нисходящего канала продолжится: пока нет серьезных причин для смены тренда или выхода из боковика. В среду ожидается отчетность по МСФО у "Роснефти" и "Аэрофлота" за III квартал, что может привести к росту волатильности в котировках акций компаний. В США будут опубликованы пересмотренные данные по ВВП за III квартал, что может привести к резким колебаниям цен на американском рынке.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, выросшая нефть и укрепление рубля оказывает поддержку индексу РТС. В нефтяном секторе в среду ожидают финансовых результатов "Роснефти", "Башнефти", "Аэрофлота" по МСФО. Цены на золото находятся выше $2060 за унцию и смотрят в район исторического пика $2089 за унцию в условиях надежд на завершение цикла повышения процентных ставок, снижения доходности гособлигаций, а также мировой экономической и геополитической неопределенности.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков полагает, что неуверенность в нефти и азиатских индексах вновь подталкивает российские акции к снижению.

"На рынке нефти сохраняется неопределенность. Сигналы из ОПЕК+ говорят об отсутствии согласованной позиции и о возможности очередного переноса совещания. Рубль в утренние часы ликвидировал потери, которые он получил перед закрытием предыдущего торгового дня. На этом фоне российские акции вновь уходят в "минус". Как минимум, в бумагах экспортеров надежды на новое устойчивое ослабление национальной валюты пока не реализовываются", - отмечает аналитик.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ в среду может попытаться продолжить отскок вверх за счет растущей нефти.

В четверг состоится заседание ОПЕК+, на котором, по слухам, могут быть приняты решения об общем снижении добычи. Поэтому в преддверии саммита многие стали прикрывать "шорты" по нефти, что и вызвало ее небольшой рост. В течение дня не исключены сильные и краткосрочные движения котировок "черного золота", если будет появляться какая-то информация относительно готовящихся решений ОПЕК.

Для акций Сбербанка (279 рублей) уровнем поддержки выступает отметка 280 рублей. Весь рынок желает увидеть акции Сбера по 300 рублей уже в этом году, и, скорее всего, эти ожидания оправдаются. Но нужно быть готовым, что на какое-то время бумага может лечь в боковик с границами 280-287 руб., считает эксперт.

"В целом среднесрочная картина по индексу МосБиржи остается неизменной - индикатор остается в коридоре 3150-3250 пунктов. Пока не видим причин для выхода из него", - полагает Антонов.

В США во вторник индексы акций завершили сессию ростом на 0,1-0,3% на заявлениях представителей Федеральной резервной системы.

Дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ, возможно, не понадобится, учитывая явные признаки того, что темпы экономического роста замедляются до такой степени, которая необходима для полного контроля над инфляцией, считает член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер.

"Я все более уверен в том, что в настоящее время есть хорошие возможности для замедления экономики и возврата инфляции к 2%", - заявил один из самых "ястребиных" руководителей Федрезерва. При этом Уоллер отметил, что, несмотря на обнадеживающие признаки, пока еще слишком рано говорить окончательно о том, что ФРС закончила цикл подъема процентных ставок.

Другой член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман также сказала, что "воодушевлена первыми сигналами ослабления экономической активности в четвертом квартале". Но, добавила она, "инфляция все еще слишком высока, и пока рано говорить, будет ли ее замедление устойчивым".

Тем временем, индекс потребительского доверия Conference Board в ноябре увеличился до 102 пунктов. Согласно пересмотренным данным, в октябре индикатор находился на отметке 99,1 пункта, а не 102,6 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 101 пункта с объявленного прежде октябрьского значения, согласно данным Trading Economics.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), в Европе нет единого вектора (индекс FTSE просел на 0,1%, CAC 40 и DAX растут на 0,1-0,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Японский Nikkei 225 просел третью сессию подряд, гонконгский Hang Seng - четвертую. Инвесторы продолжают фиксировать прибыли после уверенного подъема азиатских рынков с начала ноября, отмечает Trading Economics.

Член совета управляющих Банка Японии Сэйдзи Адачи заявил в среду, что центробанку пока все еще слишком рано обсуждать ужесточение денежно-кредитной политики, несмотря на ряд позитивных сигналов в динамике потребительских цен.

"На данном этапе целесообразно терпеливо сохранять политику монетарного стимулирования", - сказал Адачи, слова которого приводит Market Watch.

В центре внимания трейдеров на этой неделе ряд важных статданных, включая отчеты о розничных продажах, промпроизводстве и безработице в Японии, а также индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая.

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались, инвесторы ждут встречи министров стран ОПЕК+ 30 ноября.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в среду составила $81,75 за баррель (+0,1% и +2,1% накануне), январская цена WTI - $76,54 за баррель (+0,2% и +2,1% во вторник).

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится в четверг в онлайн-формате, хотя изначально предполагалось провести заседание очно в Вене 26 ноября.

Страны ОПЕК+, скорее всего, продлят существующие ограничения на нефтедобычу с минимальными изменениями до конца первого квартала 2024 года, полагают аналитики Citi. Вероятность сохранения производства на прежнем уровне оценивается ими в 60-70%, более масштабных сокращений поставок топлива - примерно в 20%, увеличения добычи - в 10-20%.

Кроме того, инвесторы изучают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе резервы в Штатах снизились на 817 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в среду в 18:30 МСК.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Инарктика" (-3,4%, до 908 рублей), "СПБ биржи" (-2,8%), ПАО "Генетико" (-2,1%), банка "Санкт-Петербург" (-2%), "Софтлайна" (-2%, до 146,8 рубля).

SPO ПАО "Инарктика", ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, может пройти по нижней границе первоначального ценового диапазона - 900 рублей за одну акцию. Ранее озвученный диапазон составлял 900-968,5 руб. за одну акцию, сообщила компания в пресс-релизе. Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 29 ноября, брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок, отмечено в сообщении.

Акции ПАО "Софтлайн" просели на новостях, что компания в рамках SPO предложит до 25 млн акций, или около 8% УК, ценовой диапазон - 140-149,84 руб. за штуку.

Подорожали акции ПАО "Россети Сибирь" (+22,5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+9,9% и +10,3% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (+7%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+6,3%), ПАО "Яковлев" (+6,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 11,17 млрд рублей (из них 2,86 млрд рублей пришлось на акции "Сегежа Групп", 1,45 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 960,36 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 ноября 2023 года 17:34
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для "префов" Ростелекома
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для привилегированных акций "Ростелекома" (прогнозная стоимость на горизонте года составляет 95 рублей за штуку) и "держать" для обыкновенных акций, сообщается в обзоре аналитиков. "В стратегии на IV квартал 2023 года отмечались...    читать дальше
.
29 ноября 2023 года 16:57
SberCIB сохраняет рекомендацию "держать" для акций РусГидро
SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "держать" для акций "РусГидро", сообщается в комментарии старшего аналитика Георгия Иванина и младшего аналитика Никиты Ковалева. "РусГидро" опубликовало во вторник результаты по МСФО за 3К23, которые продемонстрировали ускорение темпов роста в...    читать дальше
.
29 ноября 2023 года 16:21
Вернуть покупателей в акции НМТП могут дивидендные ожидания - "Велес Капитал"
Вернуть покупателей в акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) могут дивидендные ожидания, финансовые результаты эмитента за девять месяцев 2023 года на данный момент позволяют ожидать неплохие выплаты по итогам текущего года, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал"...    читать дальше
.
29 ноября 2023 года 15:51
Ведущие индексы акций США целят на максимумы - БКС Экспресс
Потенциал роста общемирового фондового "поводыря" - индекса S&P 500 - сохраняется вплоть до годовых максимумов, сообщается в обзоре эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Индексы акций возвращаются на локальные максимумы, а до годовых вершин S&P 500 и Nasdaq Composite остается около процента. В...    читать дальше
.
29 ноября 2023 года 15:24
"БКС МИ" сохраняет сдержанную оценку акций АЛРОСА
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет сдержанную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", санкционные риски остаются на повестке, сообщается в комментарии аналитиков. "Компания опубликовала финансовые результаты по РСБУ за девять месяцев и III квартал 2023 года. Сильный рост показателей в 3К...    читать дальше
.
29 ноября 2023 года 15:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 8000 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 8000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,17%, стоп-приказ: 7060 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на обозначенный потолок...    читать дальше
.
29 ноября 2023 года 14:42
Акции ВТБ, Fix Price и Globaltrans - кандидаты на возможный отскок - "БКС МИ"
Акции ВТБ, Fix Price и Globaltrans имеют потенциал для развития подъема, отмечается в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). На взгляд экспертов, есть фундаментальное обоснование для их роста, а слабая на данный момент техническая картина намекает на возможность отскока в будущем...    читать дальше
.
29 ноября 2023 года 14:21
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amazon с целью $161,9
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целью $161,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $139, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания презентовала чат-бот на базе...    читать дальше
.
29 ноября 2023 года 13:59
Акции РусГидро не интересны для долгосрочных инвестиций - Freedom Finance Global
Акции "РусГидро" не интересны для долгосрочных инвестиций, поскольку потенциал их роста составляет менее 10% с текущих уровней, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Компания "РусГидро" отчиталась по МСФО за 3К23. Выручка выросла на 21,88% г/г, чистый убыток объемом 3,325 млрд...    читать дальше
.
29 ноября 2023 года 13:31
Росту цен на сырьевом рынке способствует снижение доллара и доходностей казначейских облигаций США - "Русс-Инвест"
Снижение доллара и доходностей казначейских облигаций США создает условия для роста цен на сырьевом рынке, полагает главный экономист инвестиционной компании "Русс-Инвест" Александр Арутюнян. "Вышедшие данные Американского нефтяного института (API) показали, что коммерческие запасы сырой нефти в...    читать дальше
.
29 ноября 2023 года 13:03
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 2900 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 2900 руб. за штуку с инвестиционным горизонтом на январь 2024 года. Цена входа - рыночная текущая, потенциальная доходность - 10%, сообщается в комментарии. "Ожидаем позитивную динамику акций в короткой...    читать дальше
.
29 ноября 2023 года 12:39
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Русгидро
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "РусГидро" с целевой ценой 0,77 руб. за штуку, что предполагает потенциал снижения 5% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "РусГидро" опубликовала финансовые результаты за 3К23 по МСФО....    читать дальше
.
29 ноября 2023 года 12:17
"Солид Брокер" сохраняет рекомендацию "продавать" для бумаг Сегежа
"Солид Брокер" сохраняет рекомендацию "продавать" для бумаг "Сегежа групп", проблемы эмитента пока не решены, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Стало известно, что "Сегежа групп" заключила сделку займа для финансирования текущей деятельности с АО "Система Финанс". Размер сделки в...    читать дальше
.
29 ноября 2023 года 11:52
"БКС МИ" подтверждает топ-идею "Лонг в расписках TCS"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает топ-идею "Лонг в расписках TCS Group" с ожиданием дальнейшего ререйтинга на 10% к концу декабря после рекордных результатов за III квартал 2023 года, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Эмитент - сильная "история роста" в финансовом секторе, и оценка...    читать дальше
.
29 ноября 2023 года 11:28
Курс пары рубль/доллар сохраняет потенциал роста до уровней выше 89 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"
Курс пары рубль/доллар сохраняет потенциал роста до уровней выше 89 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль во второй половине вторника перешел к ослаблению. Такой динамике способствовало относительное снижение предложения валюты на рынке в связи с завершением ноябрьского...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.