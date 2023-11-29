Рынок акций РФ утром просел ниже 3190п по индексу МосБиржи на укреплении рубля, выросла "Сегежа" на новостях

Москва. 29 ноября. Рынок акций РФ утром в среду снижается в секторе рублевых цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent поднялась в район $81,8 за баррель); индекс МосБиржи просел ниже 3190 пунктов на фоне укрепления рубля во главе с бумагами металлургов и финкомпаний. Во "втором эшелоне" выросли лидирующие по оборотам акции "Сегежи Групп", подешевели акции "Инарктики" и "Софтлайна" на корпоративных новостях.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3189,52 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1129,54 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,4%.

Доллар стоит 88,96 рубля (-0,48 рубля), утренний минимум - 88,76 руб./$1.

Подешевели акции Polymetal (-3,4%), "НЛМК" (-1%), расписки OZON (-1%), бумаги "Московской биржи" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Норникеля" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,5% "префы"), "РусГидро" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,2% "префы"), "Магнита" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Подорожали акции ОК "Русал" (+1,4%), "Роснефти" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,2%), бумаги "Газпрома" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Акции "Сегежа Групп" выросли до 4,267 рубля (+8,3%). Накануне вечером компания сообщила на ленте раскрытия о займе у "дочки" АФК "Система" объемом 7,7 млрд рублей (с учетом процентов) сроком на три года для финансирования текущей деятельности.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 3170-3215 пунктов. Общая картина по рынку акций не меняется, однако рост накануне вечером внушает оптимизм, что индекс МосБиржи все же сможет удержаться от сильного снижения. Есть надежда, что акции Сбербанка в среду смогут подрасти, что должно поддержать рынок.

Накануне ростом отметились акции "Сургутнефтегаза" на ожиданиях публикации отчетности в ближайшие дни. Акции "Роснефти" вновь поднялись выше своей 20-дневной средней. Также можно отметить рост акций "Сегежи Групп" - во время вечерней сессии во вторник появилась информация о том, что компания получила займ от структуры АФК "Система" в размере 7,7 млрд руб. Учитывая сильную перепроданность акций "Сегежи" ранее, данная новость спровоцировала бурный рост бумаг, так как риски допэмиссии, чего опасались инвесторы, на данный момент заметно снизились, отметил Головинов.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", разворота рынка акций РФ вверх не предвидится, индекс МосБиржи продолжит торговаться в широком диапазоне 3000-3300 пунктов. Движение в рамках краткосрочного нисходящего канала продолжится: пока нет серьезных причин для смены тренда или выхода из боковика. В среду ожидается отчетность по МСФО у "Роснефти" и "Аэрофлота" за III квартал, что может привести к росту волатильности в котировках акций компаний. В США будут опубликованы пересмотренные данные по ВВП за III квартал, что может привести к резким колебаниям цен на американском рынке.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, выросшая нефть и укрепление рубля оказывает поддержку индексу РТС. В нефтяном секторе в среду ожидают финансовых результатов "Роснефти", "Башнефти", "Аэрофлота" по МСФО. Цены на золото находятся выше $2060 за унцию и смотрят в район исторического пика $2089 за унцию в условиях надежд на завершение цикла повышения процентных ставок, снижения доходности гособлигаций, а также мировой экономической и геополитической неопределенности.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков полагает, что неуверенность в нефти и азиатских индексах вновь подталкивает российские акции к снижению.

"На рынке нефти сохраняется неопределенность. Сигналы из ОПЕК+ говорят об отсутствии согласованной позиции и о возможности очередного переноса совещания. Рубль в утренние часы ликвидировал потери, которые он получил перед закрытием предыдущего торгового дня. На этом фоне российские акции вновь уходят в "минус". Как минимум, в бумагах экспортеров надежды на новое устойчивое ослабление национальной валюты пока не реализовываются", - отмечает аналитик.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ в среду может попытаться продолжить отскок вверх за счет растущей нефти.

В четверг состоится заседание ОПЕК+, на котором, по слухам, могут быть приняты решения об общем снижении добычи. Поэтому в преддверии саммита многие стали прикрывать "шорты" по нефти, что и вызвало ее небольшой рост. В течение дня не исключены сильные и краткосрочные движения котировок "черного золота", если будет появляться какая-то информация относительно готовящихся решений ОПЕК.

Для акций Сбербанка (279 рублей) уровнем поддержки выступает отметка 280 рублей. Весь рынок желает увидеть акции Сбера по 300 рублей уже в этом году, и, скорее всего, эти ожидания оправдаются. Но нужно быть готовым, что на какое-то время бумага может лечь в боковик с границами 280-287 руб., считает эксперт.

"В целом среднесрочная картина по индексу МосБиржи остается неизменной - индикатор остается в коридоре 3150-3250 пунктов. Пока не видим причин для выхода из него", - полагает Антонов.

В США во вторник индексы акций завершили сессию ростом на 0,1-0,3% на заявлениях представителей Федеральной резервной системы.

Дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ, возможно, не понадобится, учитывая явные признаки того, что темпы экономического роста замедляются до такой степени, которая необходима для полного контроля над инфляцией, считает член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер.

"Я все более уверен в том, что в настоящее время есть хорошие возможности для замедления экономики и возврата инфляции к 2%", - заявил один из самых "ястребиных" руководителей Федрезерва. При этом Уоллер отметил, что, несмотря на обнадеживающие признаки, пока еще слишком рано говорить окончательно о том, что ФРС закончила цикл подъема процентных ставок.

Другой член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман также сказала, что "воодушевлена первыми сигналами ослабления экономической активности в четвертом квартале". Но, добавила она, "инфляция все еще слишком высока, и пока рано говорить, будет ли ее замедление устойчивым".

Тем временем, индекс потребительского доверия Conference Board в ноябре увеличился до 102 пунктов. Согласно пересмотренным данным, в октябре индикатор находился на отметке 99,1 пункта, а не 102,6 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 101 пункта с объявленного прежде октябрьского значения, согласно данным Trading Economics.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), в Европе нет единого вектора (индекс FTSE просел на 0,1%, CAC 40 и DAX растут на 0,1-0,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Японский Nikkei 225 просел третью сессию подряд, гонконгский Hang Seng - четвертую. Инвесторы продолжают фиксировать прибыли после уверенного подъема азиатских рынков с начала ноября, отмечает Trading Economics.

Член совета управляющих Банка Японии Сэйдзи Адачи заявил в среду, что центробанку пока все еще слишком рано обсуждать ужесточение денежно-кредитной политики, несмотря на ряд позитивных сигналов в динамике потребительских цен.

"На данном этапе целесообразно терпеливо сохранять политику монетарного стимулирования", - сказал Адачи, слова которого приводит Market Watch.

В центре внимания трейдеров на этой неделе ряд важных статданных, включая отчеты о розничных продажах, промпроизводстве и безработице в Японии, а также индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая.

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались, инвесторы ждут встречи министров стран ОПЕК+ 30 ноября.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в среду составила $81,75 за баррель (+0,1% и +2,1% накануне), январская цена WTI - $76,54 за баррель (+0,2% и +2,1% во вторник).

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится в четверг в онлайн-формате, хотя изначально предполагалось провести заседание очно в Вене 26 ноября.

Страны ОПЕК+, скорее всего, продлят существующие ограничения на нефтедобычу с минимальными изменениями до конца первого квартала 2024 года, полагают аналитики Citi. Вероятность сохранения производства на прежнем уровне оценивается ими в 60-70%, более масштабных сокращений поставок топлива - примерно в 20%, увеличения добычи - в 10-20%.

Кроме того, инвесторы изучают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе резервы в Штатах снизились на 817 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в среду в 18:30 МСК.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Инарктика" (-3,4%, до 908 рублей), "СПБ биржи" (-2,8%), ПАО "Генетико" (-2,1%), банка "Санкт-Петербург" (-2%), "Софтлайна" (-2%, до 146,8 рубля).

SPO ПАО "Инарктика", ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, может пройти по нижней границе первоначального ценового диапазона - 900 рублей за одну акцию. Ранее озвученный диапазон составлял 900-968,5 руб. за одну акцию, сообщила компания в пресс-релизе. Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 29 ноября, брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок, отмечено в сообщении.

Акции ПАО "Софтлайн" просели на новостях, что компания в рамках SPO предложит до 25 млн акций, или около 8% УК, ценовой диапазон - 140-149,84 руб. за штуку.

Подорожали акции ПАО "Россети Сибирь" (+22,5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+9,9% и +10,3% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (+7%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+6,3%), ПАО "Яковлев" (+6,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 11,17 млрд рублей (из них 2,86 млрд рублей пришлось на акции "Сегежа Групп", 1,45 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 960,36 млн рублей на акции "Газпрома").